'Ik heb een persoonlijk record gelopen, omdat ik voor vrede en vrijheid loop'

Het is een stuk frisser dan vorig jaar, maar het enthousiasme van de deelnemers aan de Leiden Marathon is er niet minder om. Tijdens de 29ste editie van het hardloopevenement stroomde de stad vol met sportievelingen en toeschouwers.

Tijdens de marthon in Leiden kunnen hardlopers kiezen tussen verschillende afstanden: de hele marathon (42 kilometer), de halve marathon (21 kilometer) en de tien kilometer.

Jarik Toet is een van de deelnemers die zondag zijn hardloopschoenen aantrekt. 'Ooit wil ik wel een keer de hele marathon lopen', aldus Jarik. 'Maar ik heb nu drie jonge kinderen dus ik kan niet zo heel veel trainen. Daarom houd ik het nu bij tien kilometer.'

Rennen met een mooie boodschap



Ook de Griek Kostas Hatzis doet mee met de Leiden Marathon. Bij de start van het evenement legt hij nog even haarfijn uit waar dit alles ooit begonnen is. 'Tijdens de slag om Marathon 2,5 duizend jaar geleden, is een soldaat als boodschapper naar Athene gerend voor een boodschap aan de koning', vertelt Kostas.

Wanneer in de negentiende eeuw de Fransman Michel Bréal besluit het heden en het verleden te verbinden met een lange-afstandsloop, is de marathon als evenement een feit. 'Sinds die tijd rennen miljoenen mensen over de hele wereld met een boodschap van vrede, vrijheid, verbroedering en diversiteit', aldus Kostas.

Wind tegen

En dat gebeurt zondagmiddag ook in Leiden. 'Ik heb er heel veel zin in', laat een van de deelnemers voor de start van de tien kilometer weten. 'Het is altijd een hele leuke loop hier in Leiden, met heel veel publiek langs de kant. Er is heel veel enthousiasme, dat maakt het altijd extra leuk.'

Na ongeveer 35 minuten komen de eerste deelnemers van de tien kilometer over de finish. Ondanks dat het een mooie loop was, maakte de wind het zwaarder dan normaal. 'De eerste vijf kilometer ging erg lekker', vertelt een deelneemster. 'Ik zat lekker op tempo en dacht dat het een veel snellere tijd zou worden dan vorig jaar. Maar na de vijf kilometer kwam de wind me tegemoet, en dat ging me parten spelen. Dus nu zit ik helaas negen seconden onder mijn tijd van vorig jaar.'

Voor vrijheid en vrede gelopen

Ook Kostas bereikte de finish van de tien kilometer en nam trots zijn medaille in ontvangst. 'Ik heb het gehaald', zegt hij opgelucht. 'Ik ben zestig plusser, maar heb vandaag mijn persoonlijk record gelopen. Niet omdat ik dat per se wilde, maar omdat ik voor vrijheid en vrede heb gelopen. Het ging daarom vanzelf.'

LEES OOK: IN BEELD: Leiden in de ban van de Leiden Marathon