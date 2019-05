El Khayati viert met spelers Galatasaray Turkse titel, ook kampioensfeest in Schilderswijk

De omgeving van de Hobbemastraat staat zondagavond vol met feestvierende fans van de Turkse voetbalclub. Met vlaggen, toeters en veel gejuich wordt de 22ste landstitel van de club gevierd.

De politie was in de Schilderswijk aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Een feestvierder werd aangehouden door de politie. De Hobbemastraat was vanwege het feestgedruis tijdelijk afgesloten. Ook tramlijn 6 reed tijdelijk om.

El Khayati

ADO Den Haag-topscorer Nasser el Khayati was tijdens het kampioensfeest in Istanbul. Op de Instagram-pagina van de middenvelder is te zien dat hij aanwezig is in de Türk Telekom Arena, de thuishaven van Galatasaray. Hij vierde daar feest met onder andere de Marokkaanse international Younes Belhanda. Ook kwam hij Ömer Bayram tegen toen hij het veld op liep. Beide spelers speelden samen bij NAC Breda. Bayram is nu verdediger voor de Turkse kampioen.

El Khayati bij het kampioensfeest van Galatasaray | Foto: Instagram El Khayati

