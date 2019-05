Anneke van Zanen begint als voorzitter van sportkoepel NOC*NSF

In januari werd Van Zanen officieel voorgedragen als nieuwe voorzitter. Ze werd vervolgens in april unaniem gekozen als nieuw boegbeeld van de sportorganisatie. Het voorzitterschap van NOC*NSF is de hoogste bestuurlijke positie in de Nederlandse sport.

Bolhuis zijn termijn loopt pas over een half jaar af. Toch neem hij nu al afscheid, zodat zijn opvolger zich goed kan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Zelf wil Van Zanen de Olympische Spelen naar Nederland halen. 'Als je dat niet wilt, moet je geen voorzitter van NOC*NSF worden', zegt ze. 'Die kaars is altijd aan.'

'Die baan, die komt wel weer'

Van Zanen heeft in zowel de sport als het bedrijfsleven haar sporen verdiend. De 55-jarige was voorzitter van de raad van bestuur van Baker Tilly Nederland, een bedrijf in financiële dienstverlening. Ze wilde die functie combineren met het onbezoldigde voorzitterschap van het NOC*NSF. Baker Tilly wilde daar niet in mee. Ze nam vervolgens ontslag met de woorden: 'Die baan, die komt wel weer.'

Eerder was Van Zanen werkzaam als algemeen directeur Auditdienst Rijk. Ze heeft een handbalverleden bij het Haagse HV Hellas, waar ze ook voorzitter was. Ook was ze jeugdinternational van het Nederlandse handbalteam.

Lotto

In 2010 trad Van Zanen toe tot het bestuur van NOC*NSF waar ze met financieel lastige tijden te maken kreeg, onder meer door de terugval in de Lottogelden. Die inkomstenbron was ook de reden van haar vertrek in 2016 toen de Lotto van een privaatbedrijf veranderde in een staatsbedrijf. Van Zanen, destijds werkzaam voor het Rijk, vond dat ze door die ontwikkeling in een lastig parket kwam en wilde de schijn van aantasting van haar onafhankelijkheid en integriteit voorkomen. Nu keert ze terug op het oude nest.

LEES OOK: Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben Tokio 2020 in vizier: 'Zelf afgedwongen'