Deskundige over hinder door spinselmot: ‘Je bent er bijna vanaf’

'De hele tuin zal geruimd moeten worden', opperde een medewerker van de gemeente als oplossing voor de overlast van krioelende rupsen in de tuin van Peter Weijermans in Den Haag. Maar Anna Kreffer van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) oordeelt anders: 'Het is nog even afzien. Dan verpoppen de rupsen zich tot motten.'

Peter Weijermans uit Houtwijk in Den Haag wordt sinds een week helemaal gek van de rupsen uit de boom naast zijn tuin. Ze zitten op de voordeur, de gevel, de tuinset en kruipen via luchtroosters zijn huis in. Na een bericht van Omroep West is er iemand van de gemeente langs geweest om de beesten te verdelgen maar dat was 'dweilen met de kraan open': de boom zou moeten worden gerooid, samen met de rest van de tuin.

Anna Kreffer van de KNNV vindt dat zonde. Het zou volgens haar jammer zijn als er 'weer' een boom omgaat, zeker omdat de oplossing volgens haar een kwestie van geduld en afzien is: 'Het zijn geen eikenprocessierupsen waarvan mensen jeuk kunnen krijgen. Ze zijn ongevaarlijk en eten alleen van de specifieke plantensoort waar ze bij horen. Na een paar weken eten gaan de rupsen naar de grond en verpoppen ze tot motten. Dan groeien de blaadjes terug en is het voorbij.'

Bescherming

Volgens Kreffer maken de rupsen spinsels om zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld tegen vogels. 'Mensen kunnen dat lelijk vinden of last hebben van de rag, maar verder levert het normaal gesproken geen problemen op.' Wat er volgens Kreffer bij deze boom aan de hand is, is dat hij te weinig blaadjes heeft; de rupsen zijn er klaar mee en gaan op zoek naar ander voedsel. Maar doordat ze in de buurt niet de plant kunnen vinden die bij hen hoort, gaan ze rondkrioelen.

In een reactie laat wethouder Richard de Mos van Buitenruimte weten dat de boom niet zal worden verwijderd. 'De boom weghalen kan niet, want de situatie is geen gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid. In Den Haag hebben we afgesproken dat bomen ons groene kapitaal vormen, dus daar gaan we zeer zorgvuldig mee om.' Wel zegt hij de situatie van Weijermans te begrijpen. Er worden daarom andere maatregelen genomen: 'Alle nesten worden verwijderd en het opruimen door onze groenbeheerder gaat door tot de overlast is bestreden.'