Taakstraf voor stelende chef van Hema in Delft

De HEMA aan de Molslaan in het centrum van Delft (Foto: Omroep West)

De Haagse rechtbank heeft Bianca H. maandag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk, vanwege verduistering. De 48-jarige oud-chef van een Hema in Delft laadde ruim een jaar lang aan het eind van de werkdag grote hoeveelheden spullen van haar bedrijf in boodschappentassen. Die verkocht ze vervolgens op Marktplaats.

In februari 2018 kwam er een eind aan het diefstal en de doorverkoop, toen de politie de woning van H. binnenviel. De agenten troffen er 1484 artikelen van de Hema aan, variërend van chocola en pennen tot aanstekers en camera’s. Hema becijferde dat de vrouw voor 50.000 euro aan spullen heeft ontvreemd uit haar vestiging aan de Molslaan in Delft. Alleen de artikelen die in haar woning werden teruggevonden, waren al een waarde van 30.000 euro waard.

H. werkte zeventien jaar bij het winkelbedrijf, maar is inmiddels ontslagen. De vrouw uit Den Haag gaf leiding aan de voedselafdeling. Bij de rechtbank vertelde ze twee weken geleden, tijdens de zitting, dat ze spullen verduisterde en doorverkocht vanwege de schulden van twee kinderen. Die schulden probeerde ze met de opbrengsten van haar illegale handel af te lossen.

Voorwaardelijke celstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat de vrouw als chef van de Hema een voorbeeldfunctie had. 'Daarin is ze tekort geschoten', zei de rechter bij de uitspraak. Het OM had een werkstraf van 180 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vriend van de vrouw ook een rol gespeeld bij de verduistering. Hij zou bij de Hema spullen van haar aangepakt hebben, en in een auto hebben geladen. Daarvoor zou hij een werkstraf van 100 uur moeten krijgen, vond het OM. De rechtbank heeft de man echter vrijgesproken. Hij dacht dat Bianca H. de spullen van haar baas mocht meenemen. Het is onbekend of de vrouw de Hema-artikelen doorverkocht voor eenheidsprijzen.

LEES OOK: Tulpen uitgedeeld voor meer loon bij Bijenkorf