Van Flowerpower naar World of Colours, Keukenhof presenteert nieuw thema na topseizoen

Het seizoen zit er weer op voor de Keukenhof en dat betekent dat 7 miljoen bollen de grond uitmoeten zodat in oktober de bloembollen voor volgend jaar geplant kunnen worden. Het thema is dan 'A world of colours', waarmee diversiteit in culturen en religies in de schijnwerpers wordt gezet.

Dit jaar werd 70 jaar Keukenhof gevierd, waar ruim 1,5 miljoen bezoekers op af kwamen. Een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. Wel was het park tien dagen langer open dan andere jaren. Tijdens de paasdagen was het zo druk in het park dat de mensen werden opgeroepen op een andere dag hun bezoek te plannen.

‘We wisten dat het druk zou worden met Pasen. De feestdag viel vroeg en het was het eerste mooie weekend’, legt directeur Bart Siemerink uit. Dat weekend passeerden 60.000 mensen de poort. De wegen rondom de Keukenhof slibden dicht.

‘In het algemeen kun je stellen dat de infrastructuur in de bollenstreek niet is toegerust op wat er op dit moment aan hoeveelheid verkeer op de weg zit.’

Gesprek met gemeenten en provincies

Het gesprek wordt aangegaan met de omliggende gemeentes en de twee provincies waarmee de Keukenhof te maken heeft. Financieel wil de Keukenhof meedenken. 'Dat hoor je als bedrijf ook te doen', aldus Siemerink. ‘Verder proberen we steeds meer aan spreiding te doen, zodat de touroperators op verschillende momenten het park bezoeken.

Volgend jaar opent de Keukenhof zaterdag 21 maart, dan is het bloemenpark te bezoeken tot 10 mei 2020. Dat is tien dagen korten dan dit jaar. 'Die zaterdag wordt nog een uitdaging, dan moeten we 600 nieuwe mensen inwerken.' Voor het zover is, worden alle bollen met de hand verwijderd en gecomposteerd. In oktober gaan er dan weer 7 miljoen nieuwe bollen de grond in.

