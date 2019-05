Zes knalvuurwerktips voor zesde editie van Sniester

Wie het muzikale avontuur niet schuwt, is dit weekend aan het juiste adres op het Haagse muziekfestival Sniester. Met 65 acts op elf locaties in twee dagen tijd heeft Sniester zich in zes jaar tijd ontwikkeld tot een van de avontuurlijkste festivals van Nederland. Geen hele grote namen dus op het affiche, maar ondertussen wel veel te ontdekken. Om je een beetje op weg te helpen: zes tips.

Maar eerst nog even over het festival zelf. Sniester is, als we het mogen geloven, Veluws dialect voor knalvuurwerk. Het zegt iets over de opzet van het festival: ‘Sniester wil een podium zijn voor de rotjes en de strijkers onder de live acts: artiesten met een ongrijpbare energie die hun publiek zo weten te raken dat er bij elke show wat bijzonders gebeurt.’

Met vijf verschillende programmeurs komt er op vrijdag en zaterdag een veelheid aan muziekgenres voorbij: hiphop, dance, grunge, punk, synthpop, indiepop, reggae, wereldmuziek, je kunt het zo gek niet bedenken. Er is dus voor elk wat wils. Maar om je een beetje op weg te helpen hier zes tips gelijk verdeeld over twee dagen.

Vrijdag, tip 1: Donna Blue

De muziek van het Nederlandse duo Danique van Kesteren en Bart van Dalen laat zich het best omschrijven als een kruising tussen zwoele Franse popmuziek uit de jaren zestig, rock ‘n’ roll uit de jaren vijftig en de mystiek van een David Lynch-film. De belangrijkste inspiratiebron voor nieuw songmateriaal: elkaar, want ze zijn nog niet zo lang getrouwd.



De Haagse reggaeband van zanger Pat Smith is met zijn zomerse muziek een graag geziene gast op festivals. Maar hoewel ze na Lowlands, Sziget en Parkpop gewend zijn om voor een groot publiek te spelen, keren ze tijdens Sniester terug naar waar het ooit begon: het podium van Café September. Je moet wel zorgen dat je op tijd binnen bent.Voor het optreden van de Nederlandse multi-instrumentalist Jacco Gardner wordt de Grote Zaal van het Paard speciaal omgebouwd. Het podium bevindt zich midden in de zaal, waardoor het publiek er omheen komt te staan. Ook opmerkelijk: geen zang. Wel psychedelische synthesizermuziek en overweldigende spacevisuals. Volgens programmeur Marco Bijsterbosch mag je dit niet missen.Het is al weer twintig jaar geleden dat de Haagse gitarist een Zilveren Harp in de wacht sleepte. Op Sniester presenteert hij een nieuw project: Jetkuboj (wat staat voor dobbelsteen in Esperanto). Dat Erik Hofland niet stil heeft gezeten zal meteen duidelijk worden, want voor het optreden neemt hij een wonderlijk one-man-band apparaat mee. Nieuwsgierig? Check de video![YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pn4cPjYUNHM]Met hits als Lekker Met De Meiden, Ik Wil Een Kind Van Jou en Hou Je Bek En Bef Me stond Merel Baldé eerder dit jaar al in een uitverkocht Paradiso. Niet een keer, niet twee keer, nee, maar liefst drie keer. Kortom, Merol is geen hype en ook geen gimmick. Maar voor alle duidelijkheid: het moet wel schuren.De Nigeriaanse saxophonist mag gerust een levende legende worden genoemd. Hij stond aan de basis van de afrobeat: een mix van soul, funk en jazz. Zijn invloed op grootheden als James Brown en Fela Kuti is onmiskenbaar. Dat hij komend weekend Den Haag aandoet en je hem dus in levende lijve kunt bewonderen, is een kans die je eigenlijk niet mag laten liggen.[YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=psaHuIUJstk]