'Het manco van de tweede divisie is dat de periodetitels niets voorstellen'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering heeft hij het over de clubmensen van Ter Leede en het kampioenschap van Noordwijk.

Willem, Noordwijk kampioen. Heb je wel eens eerder meegemaakt dat een debutant meteen kampioen werd?

'Niet op dit niveau. Al zal het heus weleens gebeurd zijn.

'Ik heb al vaker gezegd. Het is razend knap van Noordwijk. Ik wil ze trouwens eerst even feliciteren. Het was een terecht kampioenschap. Het is een fantastische prestatie.'

'Ik kijk er naar uit om ze volgend jaar te zien in de tweede divisie. Daar waar ze qua naam en status horen.'

Wat heb je meegekregen van de kampioenswedstrijd?

'Ik zat natuurlijk bij een andere wedstrijd op dat moment. Wat ik heb meegekregen, kreeg ik door via mijn koptelefoon en heb ik in de samenvatting gezien. Het bleek al snel dat het geen spannende middag zou worden, zeker door het resultaat van Quick Boys. Dat is ook niet erg. Ik heb dus meegekregen dat het kampioenschap afgelopen zaterdag geen moment in gevaar is geweest.'

'Dit jaar heb ik ze niet van dichtbij gezien. Dus als je vraag wat mij is bijgebleven, dan zeg ik dat van wat ik gehoord heb van mensen en wat ik gezien en gelezen heb. Dat is dat de groep als geheel is gegroeid. Dit is typisch zo’n groep die als die gasten veertig of vijftig zijn nog jaarlijks een reünietje houden.'

Je zat zelf bij de eventuele kampioenswedstrijd van Ter Leede in Vlaardingen tegen Zwaluwen. Is dat een groot verschil met de tweede divisie?

'Daar zit wel een verschil in, zeer zeker! Klasseverschil qua voetbal, qua tempo, eigenlijk in alles. Dat wil niet zeggen dat ik geen spelers heb gezien die in de tweede divisie mee zouden kunnen doen. Rob Zandbergen en Ben van der Lans speelden achter in het centum uitstekend. Die aanvaller van Ter Leede, Joey van den Berg, viel mij ook op. Maar die gaat weg, naar SJC.'

Je hebt wel genoten in Vlaardingen?

'Ja, ik was heel lang niet bij een wedstrijd van Ter Leede geweest. De voorzitter heeft mij toen even bijgepraat over dingen die ik niet wist. Ik heb me ook even moeten inlezen.'

'Wat mij opviel was dat er nog steeds dezelfde mensen met de club bezig zijn. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik kwam bijvoorbeeld mevrouw Van Ginhoven tegen, de weduwe van de oude voorzitter Wim van Ginhoven. Dat was de man die Arie Lagendijk destijds binnenhaalde. Dat deed hij samen met Jan Schoen. Van Ginhoven en Schoen hebben Ter Leede echt op de kaart gezet.'

'Echte clubmensen, daar kan ik van genieten. Mensen die ik twintig jaar geleden al tegenkwam, kom ik nu weer tegen. Zo kwam ik oud-eerste elftalspeler Peter Scheltens tegen, superleuk. Ik heb een leuke middag gehad.'

'Ik heb leuke radio kunnen maken. Op een gegeven moment was de druk van de ketel. Dan kun je wat andere dingen gaan doen als radioverslaggever. Dan kun je rond gaan lopen met je apparaat en met andere mensen gaan praten.'

'Nu moet Ter Leede het afmaken. Ze hadden kampioen kunnen worden, dat is niet gelukt. Ze hebben wel gedaan wat ze moesten doen. Nu moeten ze zaterdag in huis een punt pakken. Dan zijn ze er ook.'

Is Quick Boys in zwaar weer door het verlies tegen Odin ’59?

'Dat vind ik overdreven. Ze moeten in eigen huis gewoon winnen van Sneek om de nacompetitie te halen. Ik begrijp dat het in Heemskerk niet best was maar in eigen huis met het publiek erachter gáát het ergens om. Dat moet gewoon lukken. Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van de resultaten van DVS, ASWH en Noordwijk. Ik hoop dat ze het halen.'

'We hadden het net over dat Noordwijk in de tweede divisie hoort. Maar als we over Quick Boys spreken, ik fiets er wel eens langs, als je dan die velden tegen de duinen aan ziet liggen, schitterend! Dan loop je via die laan het sportpark op en zie je de jeugd spelen. Die club hoort gewoon op het hoogste amateurniveau thuis. Aan de accommodatie ligt het nu niet. Het is nu aan het elftal.'

Je was dit weekend een keertje niet bij de tweede divisie. Heb je toch wat meegekregen?

'Ik heb het commentaar van de wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys ingesproken. Het zijn eigenlijk allemaal wedstrijdjes voor de premie. Het seizoen gaat voor die clubs als een nachtkaars uit.'

'Dat is het jammere van de tweede divisie. Als je kijkt naar een niveau hoger of lager, dan zie je dat de periodetitels belangrijk zijn. Dan moet je die laatste wedstrijden echt ergens voor spelen. In de tweede divisie pak je een periode en sla je een rondje KNVB-beker over. Ja, dat betekent niet zo heel veel.'

'Je wordt kampioen of je speelt je veilig. Dat is het. Dat is het manco van de tweede divisie. Je speelt soms al heel vroeg nergens meer om.'

'Het ligt er natuurlijk ook aan dat er geen promotieregeling is. Dat willen de clubs ook niet. Maar als je nu kijkt naar de nacompetitie in het profvoetbal; dat zijn hele leuke wedstrijden omdat er iets op het spel staat.'

Dan iets anders. De vierde klasse blijft nog een jaartje in het zondagvoetbal. Is dat niet gewoon uitstel van executie?

'Ja, dat denk ik wel. Ik heb dat een aantal jaar geleden al geroepen: over een paar jaar is er weinig prestatievoetbal op zondag. Ik las nu weer dat een clubje uit Den Haag, BMT, stopt met zondagvoetbal. In de Bollenstreek heb je dat met Warmunda ook.'

'Kijk er zijn altijd clubs die op zondag blijven voetballen. Van Nispen uit De Zilk bijvoorbeeld. Die hebben een zaterdag- en zondagteam. Dat zaterdagteam is door een paar oud-spelers van Noordwijk opgericht die het niet meer na hun zin hadden bij Noordwijk. Die gasten doen het goed in de competitie. Maar het is dan niet zo dat het zondagteam weg moet.'

'De voorzitter zei het laatst ook: 'Nu zit de kantine twee keer in het weekend vol'. Als het zondagteam van Van Nispen weggaat uit West II dan wijken ze daar gewoon uit naar West I. Die laten het zondagteam niet zomaar verdwijnen.'

