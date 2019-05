Leidse coverband O'nine organiseert eigen festival

'Het is weer eens wat anders dan binnen spelen,' zegt zanger Casper Oudshoorn. Om het tienjarig jubileum te vieren koos de band dan ook voor een festival. 'Dit is het sfeertje wat je wil, lekker buiten met allemaal bands, vrienden, kennissen en fans een topfeest maken.'

Een buitenfestival organiseren is wel een uitdaging. 'Binnen is alles al aanwezig,' aldus toetsenist Bastiaan Wolf. 'Buiten moeten we alles zelf neerzetten, maar dat is ook leuk. We kunnen het namelijk inrichten zoals we willen.'

Te weinig festivals

Wat ook meespeelde bij de beslissing om een eigen buitenfestivals te organiseren, is dat er volgens O'nine eigenlijk te weinig worden georganiseerd in Leiden. 'Je hebt natuurlijk Werfpop, dat is enorm groot en wat meer alternatief. Summer Jazz is weggevallen en rond Koningsdag en evenementen heb je iets,' aldus Casper. En dat is volgens hem zonde.

'Er zijn zoveel leuke en hele goede bands in Leiden.' Een aantal daarvan zal zaterdag ook acte de présence geven, waaronder Lekker Weer, Gumbo Kings, Barry Badpak en The Local Six. Er is plek voor ongeveer 800 mensen op het festivalterrein en er zijn nog kaarten te koop.



