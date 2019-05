Songfestival Den Haag: haken en ogen aan Cars Jeans Stadion

Den Haag wil songfestival op malieveld of in ADO-station

Meteen nadat Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival won, kondigde wethouder Richard de Mos aan dat de gemeente Den Haag gaat onderzoeken of het festival volgend jaar in Den Haag kan worden gehouden. Mogelijke locaties zijn het Cars Jeans Stadion en het Malieveld. Er zitten echter nog de nodige haken en ogen aan.

Het is geen geheim dat Richard de Mos graag grote evenementen naar Den Haag haalt. Vorige week, nadat bekend was geworden dat de Formule 1 naar Zandvoort komt, pleitte zijn partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos nog voor de komst van een Formule 1-demonstratie naar de stad. Nadat Duncan Laurence het Songfestival won, kondigde de wethouder aan dat de gemeente gaat onderzoeken of het evenement volgend jaar in Den Haag kan plaatsvinden.

'Hoe gaaf zou het zijn dat we Den Haag met zijn historische binnenstad en elf kilometer fantastische kustlijn kunnen verkopen voor zo'n miljoenenpubliek als dat naar het Eurovisie Songfestival kijkt?' aldus de enthousiaste wethouder. Als mogelijke locaties noemt hij het Cars Jeans Stadion en het Malieveld.

World Forum te klein

Het World Forum, dat in eerste instantie ook genoemd werd, is met 5000 stoelen te klein. Geen probleem volgens de Mos: 'In samenwerking met het World Forum zijn we aan het onderzoeken of er bij het ADO-stadion een overkapping of een grote tent op het Malieveld kan komen. In de tent van Lowlands kunnen 15.000 mensen.'

In het Cars Jeans Stadion ziet raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos het al helemaal voor zich. 'Ik denk dat het podium hier in het midden moet komen,' zegt hij terwijl hij in de middencirkel staat. 'Ik denk dat het geweldig wordt'.

Haken en ogen

Ronald van der Geer van ADO Den Haag ziet nog wel wat haken en ogen. 'Er moet een dak op het stadion. Dat is niet een kwestie van vier laspuntjes en we zetten er wat op. Dat is nogal een onderneming en kost een hoop geld.' Daarnaast is het songfestival tegelijk met de play-offs. Als ADO Den Haag zich plaatst spelen er conflicterende belangen.

En dan gaat het stadion in die tijd ook nog eens over op echt gras waarvoor er werkzaamheden zullen plaatsvinden. 'Voor alles is een oplossing en ik wil geen drempels opwerpen, maar ik ben wel voorzichtig,' aldus van der Geer.