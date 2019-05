'Dit is niet alleen iets voor de grote steden', CDA stelt milieuzones voor in Leidschendam-Voorburg

Het CDA in Leidschendam-Voorburg wil bekijken of er milieuzones in de gemeente moeten worden ingevoerd. Rotterdam en Utrecht hebben die al en volgens raadslid Gijs Dupont zou het misschien ook niet gek zijn in Leidschendam-Voorburg. 'De lucht is hier bovenmatig vervuild.'

De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt omsloten door de A12 en de A4 en er rijdt heel veel verkeer door de gemeente. 'Dat is echt wel een probleem', benadrukt raadslid Gijs Dupont. 'Ongeveer 25 procent blijft hangen. Wij willen bekijken wat we hieraan als gemeente kunnen doen. Kunnen wij bijvoorbeeld oude diesels weren uit onze gemeente? Vervuilend vrachtverkeer? Of oude brommers en scooters?'

Wat hiermee samenhangt is de komst van de Mall of the Nederlands, een enorm winkelcentrum. 'Die is als het goed is volgend jaar klaar en zal extra veel verkeersstromen veroorzaken', weet het CDA-raadslid. 'De verwachting is dat de Mall ontzettend goed gaat lopen. Dat is voor ons iets dat we in het achterhoofd hebben bij dit voorstel. Er komen dan nog meer auto's de gemeente in. De gemeente is hier qua wegen nog niet op voorbereid. Dit betekent dat er nog meer auto's rond the Mall gaan rijden. Daar wonen heel veel van onze inwoners. Om de Mall heen bevinden zich vier wijken.'

Park & Ridezone

Het instellen van milieuzones is niet alleen iets voor grote steden, benadrukt Dupont. 'Ik denk dat wij ook als kleine steden moeten gaan kijken hoe wij de gezondheid van onze inwoners kunnen verbeteren. Milieuzones vormen een mogelijkheid.' Een ander idee is het creëren van een Park & Ridezone. 'Zodat mensen bijvoorbeeld met een shuttlebus naar de Mall of the Netherland gaan. Dat is sowieso een idee dat de ontwikkelaars ons hebben gepresenteerd.'

Het plan van Dupont komt dinsdagavond aan de orde tijdens de raadsvergadering van Leidschendam-Voorburg.