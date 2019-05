Voormalig benzinestationnetje veroorzaakt heibel tussen Rijswijk en Den Haag

Ruzie vinden bewoner Bas Matthijssen en ondernemer Ramses Draak zelf een groot woord. Maar ze zijn het wel enorm met elkaar oneens. Matthijssen woont pal tegenover het kleine hokje en vreest overlast, Draak wil dolgraag beginnen en de vergunning is al rond.



'De zaak gaat straks tot 23 uur open blijven, misschien wel zeven dagen per week. Dat zijn we niet gewoon, en dat willen we ook niet gewoon worden', zegt Matthijssen. 'We hebben echt rekening gehouden met de buurt', zegt Draak. 'Mensen kunnen hier straks geen eten afhalen, we brengen alleen Mexicaanse gerechten weg met electrische scooters en fietsen en ik heb een dure afzuiginstallatie gekocht inclusief extra filters en geluiddempers.'



Den Haag en Rijswijk



Het probleem is deels ontstaan omdat het voormalige benzinestationnetje op grondgebied van Den Haag ligt, na een herindeling. De huizen aan de andere kant van de straat zijn van Rijswijk. Den Haag heeft aan de bewoners niets laten weten. 'Wij wonen hier al twintig jaar en sommige mensen in de portiek al dertig jaar zonder dat ze wisten dat hier iets commercieels zou kunnen komen', aldus Bas Matthijssen.



Dat is niet helemaal waar, want er is een bestemmingsplan, en volgens dat bestemmingsplan mag er iets worden uitgebaat. 'Inderdaad', beaamt Matthijssen. 'Maar dat is uit 1967 en daar kun je toch niet zomaar op voortborduren zonder dat je de naaste bewoners daarover gaat informeren'. Het gebouwtje stond de laatste tientallen leeg en werd alleen gebruikt als schaftkeet van de garage waar het ooit bijhoorde.



Overleg en emotie



Het steekt de bewoners dus dat ze niet zijn geïnformeerd door de gemeente Den Haag. Overleg met de buurt heeft ondernemer Draak wel gehad. 'Ik ben met verse guacamole langsgegaan om te praten en mijn plannen uiteen te zetten. Ik begrijp de emotie ook wel, maar ik doe er echt alles aan om de overlast tot een minimum te beperken'.



De bewoners hebben bij de gemeente Den Haag bezwaar aangetekend en 29 mei is er een hoorzitting waarin beide partijen hun visie nog eens uiteen kunnen zetten. En dan volgt een uitspraak. 'Als de vergunning wordt ingetrokken ben ik een hoop geld kwijt', zegt Draak die al fors heeft geinvesteerd om het benzinestationnetje om te bouwen tot restaurant. 'Maar dat is ondernemersrisico'.