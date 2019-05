Voorzitter waterpoloclub Koen P. stopt ermee: 'Er valt een last van mijn schouders'

'Het waren tropenjaren,' zegt Frans Pot, die vier jaar voorzitter was van ZVL-1886. 'En nu is het mooi geweest. Er viel gisteren een last van mijn schouders af.' Op de vraag of zijn aftreden iets te maken heeft met de zaak Koen P. antwoordt hij stellig: 'Nee, absoluut niet. Dan had ik mijn functie eerder moeten neerleggen. Die zedenzaak domineert onze vereniging al anderhalf jaar.'

In de zomer van 2018 werd waterpolocoach Koen P. opgepakt. Hij was toen net aangesteld door de Leidse club als trainer van het eerste herenteam. P. leidde de vrouwenploeg van waterpoloclub ZVL vier jaar geleden naar de landstitel en hij pakte vier keer op rij de beker. Hij werkte tot zijn arrestatie bij het Leonardo College in Leiden en was lange tijd assistent-bondscoach van Jong Oranje.

Gemengde gevoelens

'Ik had geen ervaring met zedenzaken,' zegt Pot, 'maar ik kreeg de hele wereld over me heen. Het was een grote zaak en ik heb alle media te woord moeten staan.' Naast het besturen van een club met 2.000 leden, hield Pot ook contact met de gemeente, de politie, de GGD en het Openbaar Ministerie (OM) over de zedenzaak. Hij kijkt er met gemengde gevoelens op terug. 'Er lag geen draaiboek voor en ik heb ongetwijfeld fouten gemaakt als bestuurder. Maar we hebben het nu redelijk onder controle.'

Koen P. moet vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen in een niet-inhoudelijke zitting. De kans bestaat dat hij onder voorwaarden vrijkomt, omdat hij inmiddels een jaar vast zit. 'Hij is hangende de rechtszaak niet welkom op de club,' zegt Frans Pot. 'Al blijft hij voor ons nog steeds verdachte, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.'

Nieuwe generatie

De nieuwe voorzitter van ZVL-1886 wordt Caspar Boendermaker, nu vice-voorzitter en secretaris van de Leidse club. 'Ik maak plaats voor een nieuwe generatie,' zegt Pot, 'maar ik ben en blijf lid en ik speel nog altijd en hoop dit vooral nog een tijdje vol te houden hier. Het is immers een prachtige vereniging.'