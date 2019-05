Kaartjes winnen voor Nick & Simon in het Zuiderparktheater? Luister dan naar Radio West!

Over precies een maand, op vrijdag 21 juni, geven Nick & Simon een groots concert in het Haagse Zuiderparktheater. Een unieke ervaring waar jíj bij kunt zijn. Hoe? Door vanmiddag om 14.15 uur naar Radio West 89.3 FM te luisteren! Dan is het Volendamse duo te horen bij Margriet en kun je kaartjes winnen!

Nick & Simon waren 's ochtends al te gast bij Radio West, in een geïmproviseerde studio. Het interview én een akoestische versie van de nieuwe single 'Hier en nu' worden dinsdagmiddag uitgezonden. Het nummer kun je nú al hier op omroepwest.nl luisteren. In het interview vertellen de mannen onder meer over de spanning die twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome met zich meebrengt en natuurlijk wat er op 21 juni in het Zuiderpark staat te gebeuren.

Nick Schilder licht alvast een tipje van de sluier op. 'We hebben toevallig gisteren geoefend en hebben gekeken welke nummers we nét iets anders kunnen aanpakken, om te prikkelen en te verrassen. Of dat we een cover kunnen spelen die niemand verwacht. Het wordt gewoon een hele leuke set, energiek, up. Ik denk dat het zelfs voor mensen die al honderd keer naar een show zijn geweest erg de moeite waard is om te komen.'

