Studenten opgeschrikt door koningspython

Bewoners van de Pelikaanhof, een studentencomplex in Leiden, schrokken zich in de nacht van zondag op maandag een hoedje. Midden op de stoep van de binnenplaats lag een felgele koningspython. Het dier is opgehaald door de dierenambulance.

Hoe de slang op de binnenplaats terecht kwam, weet Yvonne Hijman van de Leidse dierenambulance niet. 'Misschien is het dier ontsnapt, maar we hebben nog geen melding van iemand die zijn python kwijt is.'

Toen de medewerker van de dierenambulance de gele slang aantrof, lag deze vol in het zicht en was hij ijskoud. 'Ik dacht eerst dat ik wel weer op pad moest voor een stuk tuinslang, maar er was geen twijfel mogelijk dat dit een echte slang was.'

Geen gevaar



Ondanks zijn imponerende naam was de gevonden koningspython niet gevaarlijk. 'Het is een wurgslag, die eten muisjes en zijn niet giftig. Daarnaast was het een kleintje van zo'n 70 centimeter.' Een koningspython kan anderhalve meter worden. Toch raadt Hijman mensen aan om als ze een slang zien de dierenambulance te bellen en er niet zelf mee in de weer te gaan. 'Je weet niet met wat voor dier je te maken hebt.'

De slang is nu nog bij de dierenambulance die hoopt dat de eigenaar zich nog zal melden. Als dat niet gebeurt, verhuist het dier naar reptielenopvang Serpo in Rijswijk.