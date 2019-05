Verdachte die twee mensen stak bij hockeyclub voor de rechter

Een 41-jarige man uit Den Haag moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen, omdat hij twee mensen zou hebben neergestoken in de buurt van de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. Op 6 februari werden kort na elkaar twee willekeurige mensen gestoken met een mes. De dag erna arresteerde de politie verdachte Tadeusz C.

's Avonds rond 19.00 uur werd een 17-jarige jongen in zijn arm gestoken in de fietsenstalling van de hockeyclub in de Van Alkemadelaan. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader ging ervandoor. Een kwartier later werd iets verderop een hardloper meerdere keren gestoken.

De politie vermoedde al snel dat het om dezelfde dader ging. De verdachte werd in een huis op Scheveningen opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is Tadeusz C. schuldig aan de twee steekpartijen en is hij ook met een mes op een derde slachtoffer afgelopen.

Extra bewaking

Na de steekpartijen stelden de hockeyclub en de naastgelegen voetbalclub HVV extra bewaking in. Leden van de verenigingen hielden het terrein in de gaten.