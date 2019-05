Gouda geteisterd door autobranden

Auto in brand op de Oosthoef in Gouda (Foto: AS Media)

Gouda zucht onder een serie autobranden. De afgelopen weken gingen op acht verschillende plaatsen twaalf auto’s in vlammen op, in verschillende delen van de stad. Vannacht was het raak aan de Oosthoef in de wijk Plaswijck. De politie tast nog in het duister over de daders.

'Ik ben overal doorheen geslapen,' zegt de eigenaresse van de auto. 'Als ik slaap dan ben ik ook echt weg.' Haar buren hebben vannacht wel aangebeld toen de auto in brand stond, maar ze kwam er vanochtend pas achter. 'En ze zeiden dat het een witte auto was, dus ik dacht eerst dan is het niet de mijne want die is zilver, maar het was hem toch. En hij was al weggesleept.' Ze heeft geen idee waarom juist haar auto het moest ontgelden.

Een paar dagen geleden brandde even verderop, op de Veenenburg, een auto uit. 'Een eindje verderop, maar dat was wel de eerste hier in de buurt,' zegt een buurtbewoonster, 'en toen dacht ik al dan zal het ook wel hier gaan gebeuren. Nou, dat is dus zo.' Ze vertelt dat ze wel lawaai heeft gehoord, maar niks heeft gezien: 'het klonk alsof ze ergens op stonden te bonzen.'

Buurtwacht

De reeks branden begon op 3 mei in de wijk Oosterwei. Daarna volgden branden in Goverwelle, de Korte Akkeren, Kort Haarlem en Bloemendaal. In de Korte Akkeren heeft het wijkteam inmiddels een buurtwacht opgezet. 'Met twaalf mensen die tussen één en vier uur ’s nachts een oogje in het zeil gaan houden,' aldus de voorzitter van het wijkteam.

De laatste brand in die buurt was zondagnacht op de Da Costakade. 'We hoorden lawaai en toen stond er al een auto in de brand,' vertelt een bewoonster. 'Ik denk dat ze door dat poortje zijn gevlucht, de brandgang in en dan weg.'

Zijstraatjes

'Sinds maandag zijn de parkeerplaatsen hier bijna allemaal leeg,' vult haar man aan, 'mensen zijn bang en zetten de wagen nu in de zijstraatjes.'

