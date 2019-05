Scheidend ADO–directeur Mattijs Manders laat club met een gerust hart achter

Drie jaar stond hij aan het roer van ADO Den Haag. Het waren niet altijd makkelijke tijden. Zo stond Manders bijvoorbeeld in de rechtbank tegenover de Chinese eigenaar van de club. 'Het kost me moeite om hier weg te gaan', zegt Manders, 'drie jaar ADO is natuurlijk niet niks. Ik heb veel meegemaakt, het leeft. De hectiek, de spanning, de collega’s. Het is gewoon een fantastische club om mee te werken.'



Manders zegt lang te hebben nagedacht over de overstap naar het overkoepelend orgaan van de eredivisie. 'Op het moment dat het me gevraagd werd, kwam het eigenlijk helemaal niet uit. Er is hier bij de club nog veel te doen. Maar aan de andere kant zie je ook weer de nieuwe uitdagingen en word je toch enthousiast voor zo’n nieuwe job.'

'Rustig aan'

ADO Den Haag moet dus op zoek naar een nieuwe directeur. Volgens Manders doet ADO er verstandig aan de tijd te nemen voor het vinden van een geschikte kandidaat en wellicht eerst een interim-directeur aan te stellen. 'Ik zou ADO adviseren wat dat betreft rustig aan te doen. En niet in zee gaan met de 'usual suspects'. Er circuleren altijd allerlei namen rondom ADO, die ik nu niet zal noemen. Volgens mij moet je de tijd nemen om even wat verder kijken. Als mij gevraagd wordt daarin mee te denken, dan doe ik dat. Maar ik wil op geen enkele manier de besluitvorming beïnvloeden.'

Op dit moment is Mattijs Manders de enige persoon binnen ADO Den Haag die tekenbevoegdheid heeft als het gaat om de aan- en verkoop van spelers. 'Voordat ik per 1 juli vertrokken ben, zal er wel iemand moeten zijn die mag tekenen. Dat kan in principe iedereen zijn.' Hij bendadrukt dat zijn vertrek geen invloed zal hebben op de aan- en verkoop van spelers voor het volgend seizoen. 'Jeffrey van As (technisch manager red.) blijft gewoon. Alles staat in de steigers, we weten waar we naartoe willen, daar heeft mijn vertrek geen invloed op'.