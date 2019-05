Molen in Aarlanderveen wordt gerenoveerd: 'Molenwiel was echt overleden'

Waar je in de polders bij Aarlanderveen normaal gesproken alleen het tjilpen van de grutto en het waaien van de wind hoort, is er nu ook getimmer en gezaag te horen. Een van de vier molens van de Molenviergang van Aarlanderveen, de Bovenmolen, is namelijk aan een flinke restauratie toe.

De Molenviergang in Aarlanderveen is de enige molengang in de wereld die nog steeds werkt. Vier molens op een rij pompen het water naar de Oude Rijn om de polder droog te houden. Om dit in stand te houden wordt de derde molen, de Bovenmolen, gerenoveerd.

'Het was hard nodig. Het riet zit er bijvoorbeeld al 110 jaar op, al is het regelmatig gerepareerd', vertelt Bert Splinter, voorzitter van Stichting Molenviergang Aarlanderveen. 'Ook het onderwiel was aan vervanging toe, dat is afgelopen najaar gedaan. Het zat al in de molen sinds 1824, dat is gewoon antiek. Het was nu dus helemaal op. Zeker toen het wiel eruit kwam, zagen we wel dat het echt overleden was.'

Droge voeten

Voor de restauratie is een half miljoen beschikbaar gesteld. 'Maar dat is het waard', vindt aannemer Bart Doorn. 'We hebben op een gegeven moment in Nederland met elkaar besloten dat onze molens monumenten zijn. Daar hangen dan financiële consequenties aan.'

Want het is natuurlijk de bedoeling dat de Molenviergang nog jarenlang blijft werken, ondanks de inklinking van de weilanden erom heen. 'We hoeven ons geen zorgen te maken hoor', stelt Bert Splinter gerust. 'We hebben hier niet zoveel last van inklinking. De molens hoeven dus niet verdiept of verplaatst te worden omdat ze niet bij het water kunnen. We zorgen hier met de viergang al tweehonderd jaar voor droge voeten in de polder.'

