Haags wokrestaurant vraagt nachtvergunning aan, maar het wordt 'geen disco'

Restaurant De Gouden Wok in het Zuiderpark in Den Haag heeft een nachtvergunning aangevraagd. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) kondigde een maand geleden aan dat vijf horecagelegenheden die zich buiten de uitgaanskernen van Den Haag bevinden, een vergunning kunnen krijgen om 's nachts open te blijven. Doel is vooral om de dancescene in de stad te bevorderen. Maar opvallend genoeg is De Gouden Wok niet van plan om dansfeesten te gaan organiseren.

Manager Cheng Kuo van de Gouden Wok zag zijn kans schoon toen bekend werd dat de gemeente nachtvergunningen ging uitgeven. Met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 komt zijn zaak in aanmerking. Op de vraag waarom het restaurant een ontheffing heeft aangevraagd zegt Kuo. 'Ten eerste moet je als ondernemer de kansen benutten die je ziet. Ten tweede heb ik dan meer mogelijkheden om mijn gasten te bedienen.'

Wat het restaurant met de vergunning gaat doen, als deze wordt toegewezen, weet Kuo nog niet. 'Ik heb nog geen concrete plannen om het elke dag laat te maken. Ik weet ook niet hoe ik het in wil vullen, maar ik heb op dit moment geen disco in gedachte.'

Ruim baan aan de horeca

Dat hoeft volgens de gemeente geen probleem te zijn. 'Het bevorderen van de dancescene is belangrijk maar de ontheffingen zijn hier niet enkel voor bedoeld', zegt een woordvoerder. 'Er is gewoon behoefte aan meer uitgaansgelegenheden buiten de uitgaanskernen. Bovendien zorgt horeca voor banen en voor levendigheid in de stad.'

Voor de nieuwe nachtontheffing komen horecazaken die groter zijn dan 1.000 m2 in aanmerking. Het stadsbestuur geeft vijf ontheffingen uit, waarbij geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Met de ontheffing kunnen de ondernemingen donderdag- tot en met zaterdagnacht tot 06:00 's ochtends openblijven. De maatregel vloeit voort uit het coalitieakkoord dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben gesloten. Daarin staat dat ruim baan wordt gegeven aan de horeca. Met de extra nachtontheffingen wordt hierin volgens het college een eerste stap gezet.

Wantrouwen

Een aantal oppositiepartijen verzet zich tegen de regeling, vooral vanwege de 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-voorwaarde. Partycentrum Opera deed namelijk direct na de uitgifte van de ontheffingen, een aanvraag voor twee ervan. Dat wekte wantrouwen omdat de Opera een sponsor is van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de partij van wethouder Richard de Mos. Bovendien staat de directeur van de Opera op plek 35 van de kieslijst van de partij. Cheng Kuo van De Gouden Wok is ook politiek actief. Hij staat op plek 28 van de kandidatenlijst van het CDA in de provincie Zuid-Holland.

Maar pogingen van de oppositie om de procedure te veranderen, haalden afgelopen donderdagavond tijdens een raadsvergadering geen meerderheid. Peter Bos, raadslid van oppositiepartij de Haagse Stadspartij zou graag zien dat alle ondernemers kans maken op een nachtontheffing en dat er wordt geselecteerd op kwaliteit. 'Nu zijn de criteria dat het een bestaande zaak is, dat die groter is dan 1000 m2 en dat het geen strandtent is.' Bos vreest dat de ontheffingen klakkeloos naar de eerste vijf aanvragers gaat.

In behandeling

Volgens de gemeentewoordvoerder is dat niet het geval. 'De vijf aanvragen zijn allemaal nog in behandeling', zegt hij. 'Het kan dat een aanvraag niet wordt gehonoreerd. Bovendien kunnen er nog bezwaren worden ingediend.' Over maximaal drie maanden moet duidelijk worden welke vijf ondernemingen een nachtvergunning krijgen.