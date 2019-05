Rijswijk neemt eerste stap, na 16 jaar terug naar oude stadhuis

De gemeenteraad van Rijswijk neemt dinsdagavond onomkeerbare besluiten. Na toestemming voor de aanbesteding van de renovatie van het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is er geen weg meer terug. Na zestien jaar leegstand kan dan eindelijk het licht weer aan in de vroegere raadzaal.

De gemeente zegt daarvoor de huur voor het huidige stadhuis aan het Bogaardplein op. Deze kantoorkolos werd in 2003 betrokken omdat het ambtenarenapparaat van de toenmalige groeigemeente uit zijn pak was gegroeid. Het verlaten pand aan de Generaal Spoorlaan moest een nieuwe bestemming krijgen. Maar dankzij de bouwcrisis liepen alle plannen spaak, zoals de vestiging van de Amerikaanse ambassade, een hotel, een verzorgingshuis of hoge woontorens.

Inmiddels is ook het huidige huurpand toe aan renovatie. En de oudbouw kost nog steeds 4,5 tot 6 ton per jaar. Daarom wordt de komende jaren miljoenen gestoken in de grondige renovatie van het de gemeentelijke molensteen. Het stadhuis wordt voor dat geld omgebouwd tot Huis van de Stad, met lage drempels dankzij de inwoning van de bibliotheek, het kunstencentrum, het theater en een horeca-gelegenheid. Daarvoor is nu wel ruimte omdat er tegenwoordig minder ambtenaren op hun eigen werkplek achter een eigen bureau hoeven zitten.

Verbouw in fasen

De gemeente heeft geen haast, de opdracht voor de renovatie gaat in fasen. Eerst komen de benedenverdiepingen aan de beurt, die vooral bestemd zijn voor de maatschappelijke organisaties. Als de aanbesteding lukt kan er in december worden gestart met strippen. Ruim een jaar later kunnen de nieuwe bewoners erin.

Pas dan wordt gestart met fase twee voor de renovatie van de hogere etages voor de gemeente zelf. De eerste ambtenaren kunnen dan in 2022 verhuizen. Dat heeft ook te maken met het huurcontract voor het pand aan het Bogaardplein waar de gemeente niet onderuit komt.