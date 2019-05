VVD Leiden wil cameratoezicht na vernielingen bij expositie

De beeldententoonstelling in het centrum van Leiden was nog niet eens geopend, of het ging al mis. Vier van de tien kunstwerken op de Hooglandse Kerkgracht zijn afgelopen weekend vernield. De organisatie heeft al vaker vernielingen meegemaakt, maar nog nooit zo erg. De VVD in Leiden pleit nu voor cameratoezicht bij de tentoonstelling.

Een blauwe scooter op ligt op z’n kant op de Hooglandse Kerkgracht. Dat was de bedoeling van de kunstenaar, maar dat ie ook zou breken doordat jongeren hem probeerden rechtop te zetten was duidelijk niet de bedoeling.

‘We hebben aangifte gedaan’, zegt Annemieke Stoop van de Stichting Beelden in Leiden. 'Het is ’s nachts gebeurd en het vermoeden is dat het scholieren of studenten zijn geweest. De politie doet daar nu onderzoek naar.'

Bewust vernield

Het lijkt erop dat de kunstwerken bewust vernield zijn, want een spanband die vijf marmeren platen bij elkaar houdt is bijvoorbeeld met een mes doorgesneden. Het zorgt ervoor dat het kunstwerk nu niet meer symmetrisch is. En zoiets is onverteerbaar voor de kunstenaars.

'Ze zijn heel erg teleurgesteld dat dit gebeurd is' zegt Stoop. 'Het is respectloos tegenover hun werk waar ze ongelooflijk veel werk en aandacht aan hebben besteed.'

'Nog nooit zo erg'

Het is niet de eerste keer dat er beelden van de jaarlijkse tentoonstelling vernield worden. 'Maar zo erg als nu hebben we het nog niet meegemaakt', weet Stoop. De VVD zal komende donderdag in een commissievergadering om versneld cameratoezicht vragen bij de verantwoordelijk wethouder.

'Dat juichen we alleen maar toe', zegt Stoop. 'Zelf hebben we niet de financiële middelen om de beelden echt goed te beveiligen. We vertellen de kunstenaars wel dat de beelden hufterproof moeten zijn. Maar als je wil, kan alles kapot natuurlijk.'

De beelden zijn nog te zien tot en met 4 augustus op de Hooglandse Kerkgracht.