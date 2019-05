Noordwijk haalt zoon Edwin van der Sar terug naar oude nest

Joe van der Sar was in het seizoen '17/'18 vierde doelman bij ADO. (Foto: Soccrates Images)

De kersverse kampioen van de zaterdag derde divisie haalt Van der Sar jr. daarmee terug naar Noordwijk. In 2013 maakte hij de overstap van de jeugd van Noordwijk naar Amsterdam. In de zomer van 2017 pikte ADO Den Haag de doelman op in Amsterdam. In Den Haag zat Van der Sar een aantal keer bij de selectie, maar tot een debuut kwam het niet. Na één seizoen stapte hij over naar RKC Waalwijk.

Van der Sar jr. kan in de voetsporen van zijn vader treden. Edwin van der Sar speelde in de A-jeugd in het shirt van Noordwijk en maakte in 2016 zijn comeback met een éénmalig optreden in het eerste elftal. Daarmee hielp hij de amateurclub, die kampte met een keepersprobleem, uit de brand.

