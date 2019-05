Verdachte die twee mensen zou hebben neergestoken bij hockeyclub naar Pieter Baan Centrum

De 41-jarige Hagenaar Tadeusz C., die op 6 februari twee mensen zou hebben neergestoken in de buurt van hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag, moet naar het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.

Een van de slachtoffers, een 17-jarige jongen, was aanwezig in de rechtszaal. Hij werd in zijn arm gestoken in de fietsenstalling van de hockeyclub op de Van Alkemadelaan. Daarvoor zou de verdachte een hardloper hebben aangevallen en een man hebben bedreigd. Ook zou hij op weg naar huis in Scheveningen een andere man hebben bedreigd.

Volgens de officier van justitie (OvJ) is een ziekelijke stoornis bij C. niet uitgesloten. Daarom wil Justitie een verplichte opname in het Pieter Baan Centrum. Volgens de OvJ vertellen getuigen verschillende verhalen over de verdachte. De huisbaas van C. vertelde dat hij zich netjes voordoet, maar opeens om kan slaan. Hij zou ook gedreigd hebben zijn huisbaas neer te steken.

Verplichte opname

C. werkte bij het Rode Kruis. Een collega vertelde dat hij juist behulpzaam en aardig is, kwetsbaar en lief. Onzeker. De politie doorzocht het huis van C. Het was vervuild en verwaarloosd. In het huis werden notitieboekjes met aantekeningen gevonden. 'Die geven de indruk van een zichzelf gekeerde persoon', zegt de ovj. 'Soms poetisch, soms minder samenhangend.'

De advocaat van de verdachte wilde niet dat C. verplicht werd opgenomen. C. zei zelf ook iets over de opname: 'Onder systematische psychische druk zal ik me blijven beroepen op mijn zwijgrecht.' Op 17 juli gaat de zaak verder.