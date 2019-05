Parkpop dit jaar ook een dagje in Haags winkelcentrum

Parkpop breidt verder uit. Het festival is dit jaar met Parkpop Next Door voor het eerst in winkelcentrum Leyweg in Den Haag, dat naast het Zuiderpark ligt.

Op zaterdag 29 juni treden artiesten van 13.00 uur tot 19.00 uur op op het marktplein naast de voormalige V&D en op het plein bij de HEMA. Onder andere Trafassi, De Coronas en Mike Peterson zijn aanwezig. Net als Parkpop op zondag, dat een dag later is in het Zuiderpark, is de toegang gratis.

'Super leuk, maar ook hartstikke spannend. We organiseren regelmatig evenementen, maar hebben nog nooit met grote artiesten te maken gehad. Op het marktplein komt het grote podium met leuke artiesten. Omdat we zo’n langgerekt winkelcentrum zijn, wilden we ook graag op het plein van de HEMA activiteiten. Daarom komt daar nu bijvoorbeeld een kindercircus en een dj-workshop', vertelt winkelstraatmanager van de Leyweg Julie Ann Tollenaar.

Parkpop

Parkpop is dit jaar van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni. Op vrijdag is in de Haagse binnenstad Parkpop Down Town met onder Rondé en Shella & The Kit. Op zaterdag is Parkpop Next Door en Parkpop Saturday Night. Op zondag is parkpop met onder andere Ilse de Lange en Ronnie Flex.