Den Haag Zuidwest krijgt tienduizend extra woningen. ‘Het moet weer de wijk van hoop worden’

Den Haag Zuidwest krijgt er de komende jaren tienduizend woningen bij. Het moet de sociale en economische problemen in de wijk verbeteren. Tegelijkertijd zullen er duizenden sociale woningen gerenoveerd moeten worden of gesloopt voor nieuwbouw. Maar het aantal sociale woningen in Zuidwest gaat niet naar beneden belooft wethouder Boudewijn Revis (VVD).

Dit staat in de ‘Ruimtelijke verkenning Zuidwest’ die wethouder Revis donderdag heeft gepresenteerd. Volgens Revis zijn de problemen in de wijk groot. Het gemiddeld inkomen van de bewoners is laag en een omvangrijk deel van hen moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Tweederde van de huizen is een sociale woning.

‘Het is hier een soort schoorsteen’, zegt Revis. ‘Als het goed met je gaat, trek je de wijk uit en dat willen we tegenhouden. Het is een beetje zoals in het liedje o, o Den Haag: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Wij willen ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt.’

Aantrekkelijker

Revis verwacht de problemen te tackelen door tienduizend nieuwe woningen bij te bouwen. ‘Daardoor komen hier meer mensen wonen die naar de bakker gaan, het winkelcentrum Leyweg bezoeken of met de tram reizen. De wijk wordt daardoor aantrekkelijker waardoor het voor armere mensen ook leuker wonen wordt.’

De gemeente wil vooral meer mensen trekken van de werkende middenklasse die meer te besteden hebben dan veel huidige bewoners. ‘Oorspronkelijk was Zuidwest een stadsdeel van de werkende middenklasse. Wij willen dat het weer zo'n wijk wordt.’

Makkelijker

Revis erkent dat het bouwen van woningen voor mensen met een hoger inkomen, de problemen van de bewoners met de laagste inkomens niet gelijk oplost. ‘Problemen blijf je houden en we kunnen niet iedereen die arm is, ineens rijk maken. Maar we kunnen wel proberen het leven van de armere mensen makkelijker maken.’

Naast het bouwen van nieuwe woningen, zullen er ook bestaande sociale woningen gerenoveerd moeten worden of gesloopt. ‘Maar we houden hetzelfde aantal sociale woningen als we nu hebben’, zegt Revis. ‘We weten niet precies hoeveel woningen gesloopt moeten worden maar het kan oplopen tot duizenden huizen. Hierover gaan we met bewoners in gesprek.’

Geen hoogbouw

De komst van de nieuwe woningen betekent volgens Revis niet dat de bouw ten koste gaat van het groen in de wijk. ‘Dat gaan we juist versterken. En we gaan er ook geen hoogbouw-wijk van maken. We gaan per blok kijken wat we kunnen doen. Dat kan zijn dat we bijvoorbeeld een of twee verdiepingen op een portiekflat van vier verdiepingen bouwen.’

Over een jaar of tien verwacht Revis dat de plannen zijn uitgevoerd. ‘Het moet dan weer de wijk van hoop zijn en een magneet zijn voor nieuwe bewoners.’