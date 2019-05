Eigenaar uitgebrande auto: 'Eng gevoel in mijn buik'

'Ik hoorde een hoop herrie, ik dacht ze hebben in mijn auto ingebroken. Dus ik pak mijn sleutels en loop naar buiten en toen zag ik de rookwolken al.' Jo Alphenaar uit Gouda lijkt vooral verbaasd over wat hem is overkomen. Zijn auto is afgelopen nacht uitgebrand op de Derde Coniferenhof. De auto van de buurman, die ernaast stond, raakte zwaar beschadigd.

Het is de negende keer in enkele weken dat er brand wordt gesticht in of naast een auto in Gouda. 'Ik krijg er een eng gevoel van in mijn buik,' vult de vrouw van Alphenaar aan. Het oudere echtpaar is al eerder slachtoffer geweest van vernieling: 'Ze hebben de airbags er al een keer uitgesloopt, en de ruiten zijn er wel eens uitgeslagen. Het zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt wat is dat nou toch hier? En je zit ineens zonder auto, dat is natuurlijk ook hartstikke vervelend.'

Het rode stadsautootje was pas een jaar oud, en all-risk verzekerd, maar dan nog schiet het echtpaar erbij in. 'Na een jaar is de waarde toch al gedaald.' En vervangend vervoer zit er ook niet in: 'Dat krijg je alleen als hij voor reparatie naar de garage moet,' weet Jo Alphenaar, 'maar niet als hij total-loss is.' Zijn vrouw zegt: 'We hebben er gisteren nog een grapje over gemaakt. Zo van nee, dat gebeurt ons niet.'

'Laf'

Waarnemend burgemeester Mirjam Salet van Gouda noemt de brandstichtingen 'heel erg naar. Een auto in de brand steken is laf, gevaarlijk, en het berokkent de mensen heel veel schade.' Ze roept de inwoners van Gouda op om goed op te letten en de politie te tippen bij verdachte situaties: 'we hebben elkaar hierbij nodig, dus kijk om je heen, bijvoorbeeld als je de hond uitlaat, als je iets geks ziet, dat we alle tips nodig hebben om bij deze daders te komen.'

