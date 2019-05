Zes jaar geëist voor gewelddadige woningoverval

De vrouw werd geslagen, geschopt, vastgebonden, aan haar haren de trap opgesleurd en met de dood bedreigd. Al die tijd was een pistool op haar gericht. De daders haalden de hele woning overhoop en vertrokken in een busje, met als buit onder andere sieraden en horloges. De vrouw werd bloedend en geboeid achtergelaten.

Een overbuurvrouw zag het geknevelde slachtoffer en belde de politie. Zij gaf ook het kenteken van het busje door. Bij Roelofarendsveen konden twee verdachten met alle buit worden aangehouden. De derde dader, van wie wel een DNA-spoor bekend is, is tot op heden spoorloos.

Verdachte: 'Ik stond letterlijk te bibberen'

De 20-jarige verdachte beriep zich woensdag bij de Haagse rechtbank op zijn zwijgrecht. Diens één jaar oudere medeverdachte vertelde uitgebreid over zijn rol bij de woningoverval. Hij ging ervanuit dat het om een inbraak zou gaan. 'We zouden aanbellen en als er iemand zou open doen, dan zouden we een smoes ophangen en weer vertrekken.'

Hij was dan ook totaal verrast toen de vrouw des huizes open deed en één van zijn medeverdachten, de voortvluchtige, zich op haar wierp. 'Ik stond letterlijk te bibberen', vertelde de verdachte over dat moment. De naam van de derde dader wilde hij niet noemen. Ook zei hij niets over de tipgever die ze naar deze woning in Pijnacker had gestuurd.

Verklaring slachoffer: 'Dood stond in mijn ogen'

Volgens het slachtoffer was juist de 21-jarige verdachte het agressiefst. Haar echtgenoot las namens haar een verklaring voor. 'De dood stond in mijn ogen, ze wisten dat ik chronisch ziek was. Mijn leven is een hel.' Vanwege haar verwondingen was het slachtoffer niet in staat om de crematie van haar schoonvader, die zij al ruim dertig jaar kende, bij te wonen.

'Een lang vooropgezet plan', zei de officier van justitie over de overval. Er zijn bij de woning twee voorverkenningen uitgevoerd, eentje nota bene met de 21-jarige verdachte erbij. Eén van de daders droeg een hesje van een postbedrijf, om de vrouw te misleiden. Beide advocaten verzochten de rechtbank om fors lagere straffen dan de geëiste zes jaar.

De uitspraak is op woensdag 5 juni.

LEES OOK: Verdachte woningoverval Pijnacker heeft meer op zijn kerfstok