West Wekker: Stemmen kan bij Omroep West en Tong Tong Fair van start op Malieveld

Wat kun je vandaag verwachten?



Zoals gezegd: je kan vandaag naar de stembus. Kom je uit Den Haag dan kun je ook bij het stembureau bij Omroep West terecht. Omroep West-presentator Bas Muijs stemt om 7.30 uur als eerste. Daarna kan iedereen er terecht tot het stembureau sluit om 21.00 uur.

De geur van lekkere hapjes uit heel Azië hangt de komende dagen weer rondom het Malieveld. Daar opent donderdag een nieuwe editie van de Tong Tong Fair. Liefhebbers kunnen er terecht tot en met zondag 2 juni. Kijk hier voor een overzicht van alle eetfestijnen in onze regio dit seizoen.

Het weer: We krijgen vandaag een mooie lentedag. De temperatuur komt uit op ongeveer 19 graden. De wind waait matig en komt uit het zuidwesten. Er is flink wat zon en af en toe wat stapelwolken.



Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:

Moeten Fatih O. (21) en Jamal O. (22) uit Waddinxveen en de 17-jarige Nicolei V. de cel in voor het overvallen en gijzelen van een 23-jarige Boskoper? De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak. De twee twintigers gijzelden het slachtoffer in zijn bus en probeerden zijn bankrekening te plunderen.

Vandaag is het de Fiets naar je werk dag. De dag is een initiatief van FiscFree, dat nationale fietsprojecten organiseert en een fietsplan voor werkgevers heeft. Er worden ruim 30.000 deelnemers verwacht. ZIj kunnen Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) steunen met hun deelname.

Vanavond op TV West: Gewoon zo dus

In acht afleveringen duikt presentator Manuel Venderbos in het leven van mensen met een beperking, die ook heel veel mogelijkheden hebben. Manuel duikt vandaag in het leven van de 17-jarige Michelle. Michelle is verstandelijk beperkt, ze is gek op dieren en werkt onder begeleiding bij de dierenkliniek in Den Haag. Om de week woont ze in een logeerhuis in Alphen aan den Rijn waar Manuel vandaag een hapje mee-eet.