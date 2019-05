'Sprookje' lonkt na bewogen jaar voor waterpoloclub ZVL-1886

Roeland Spijker draait de film in zijn hoofd nog even terug. 'We hebben ups en downs gehad', verwoordt de aanvoerder van ZVL-1886 het met gevoel voor understatement. Het seizoen begint in mineur wanneer de beoogde nieuwe coach Koen P. wordt aangehouden, naar later blijkt op verdenking van ontucht met meisjes van 16 en 17 jaar.

'Het was chaos alom', stelt de deze week teruggetreden clubvoorzitter Frans Pot, die wil benadrukken dat dit daarom ook zijn allerlaatste interview is. Niet alleen binnen de fusievereniging heeft die zedenzaak 'grote impact', ook de waterpolomannen van heren 1 worden in het hart geraakt. Opeens zitten zij zonder coach, nog voor het seizoen goed en wel is begonnen.

Voorbereiding valt in het water

Oud-international Spijker erkent dat die klap hard aankomt. 'Het leeft natuurlijk heel erg binnen de club', vertelt hij. ‘Heel veel jongens kennen de persoon in kwestie ook persoonlijk. Maar je moet met zijn allen toch verder.’ Hoe dan ook, de seizoensvoorbereiding van ZVL-1886 valt in het water.

Onder aanvoering van Pot gaat de clubleiding zorgvuldig op zoek naar een opvolger. Dat blijkt bepaald geen sinecure. 'Een trainer aantrekken was sowieso niet meer mogelijk, want het seizoen stond op het punt van beginnen. En alle posities waren al verdeeld in waterpololand.' Met de dan 72-jarige Rob Schouten vindt ZVL-1886 een tijdelijke oplossing.

Oude bekende aangesteld

Nadat de Leidse ploeg het duel om de Super Cup verliest van landskampioen AZC, wordt Niels Joor vlak voor de competitiestart aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Een oude bekende, die tot 2016 al drie seizoenen De Zijl onder zijn hoede had. En evenals zijn rechterhand Schouten een echte clubman. 'We hebben bewust een oude nestor aangetrokken. Om de rust te bewaren', verklaart Pot die keuze.

Het klinkt een beetje als een jongensboek Roeland Spijker – aanvoerder ZVL-1886

ZVL-1886 beleeft een rampzalig begin van het seizoen. Halverwege, in de winsterstop, staan de Leidenaars negende. Een eindklassering bij de top-8 is nodig voor een plek in de play-offs om het landskampioenschap. De ommekeer volgt in het nieuwe jaar en ZVL-1886 verliest nauwelijks meer, waardoor het op de derde plaats eindigt.

Wake-upcall in winterstop

Een verklaring voor die imposante zegereeks kan aanvoerder Spijker niet zo snel geven. 'Het is heel moeilijk om je vinger te leggen op vorm in topsport. Tijdens de winterstop hebben we wel tegen elkaar gezegd: zo kan het niet verder. Dat was een wake-upcall, want ons doel was om de eerste vier te halen, zoals in de laatste twee jaar.'

In de play-offs wordt vervolgens moeizaam gewonnen van ZV De Zaan en verrassend van titelhouder AZC uit Alphen. Dat laatste houdt vrijwel niemand voor mogelijk. Spijker: 'Iedereen zag AZC als de gedoodverfde favoriet. Van tevoren had ik ons misschien tien procent kans gegeven. Maar het vertrouwen was er, we hadden een goed gevoel. En dan sta je opeens in de finale...'

'Waarom niet nog een keer?'

En in die finale is UZSC uit Utrecht de tegenstander, in een zogeheten best-of-3-serie. De 34-jarige Spijker hoopt opnieuw op een stunt. 'Ik denk dat we weer de underdog zijn', zegt hij. 'Maar er liggen absoluut kansen, zeker zaterdagavond in ons eigen bad. We komen van heel ver, maar waarom zou het niet nog een keer kunnen?'

Voormalig voorzitter Frans Pot is zo mogelijk nog meer verrast door de prestaties van ZVL-1886. 'Had u verwacht dat Ajax bijna Champions League-finalist zou zijn? Nee, dus', merkt hij op. 'Ik heb bijster veel waardering voor de manier waarop de selectie zich erdoorheen heeft geslagen. En hoe Niels dit zomaar voor elkaar heeft gebokst. Dit is een uniek resultaat in onze historie.'

Afscheid met landstitel

Nog nooit hebben de mannen van ZVL-1886 een finale gespeeld. Voor de na dit seizoen stoppende Roeland Spijker lonkt nu een afscheid met de landstitel. Een prijs die hij ooit al eens pakte, nota bene met UZSC. 'Het klinkt een beetje als een jongensboek', realiseert hij zich.

Pot: 'Ik zou het fantastisch vinden. Dit succes kan de vereniging ook wel gebruiken, na het echec rondom die zedenzaak. Met sportieve prestaties alle ellende achter je laten, dat zou echt perfect zijn.’ Of, zoals captain Spijker het zegt: ‘Het zou wel een sprookje zijn.'

