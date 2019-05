Extra politiecontrole Gouda vanwege autobranden

Autobrand in Gouda | Foto: AS Media

De politie surveilleert extra in de wijken in Gouda die getroffen worden door autobranden. Er is ook een speciaal team geformeerd dat zich hier mee bezighoudt, zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

In de nacht van woensdag op donderdag was het weer raak in Gouda. Op de Tjalkwerf brandde een auto uit. Kort na de melding van deze brand waren er ook twee autobranden in de Walvisstraat.

Gouda zucht sinds begin deze maand onder een serie van autobranden. In totaal brandden achttien auto's geheel of gedeeltelijk uit. Het gaat daarbij om branden in de wijken Goverwelle, Korte Akkeren, Kort Haarlem en Bloemendaal. Eerder werd al bekend dat in Korte Akkeren een buurtwacht is opgezet. Waarnemend burgemeester Mirjam Salet van Gouda noemde eerder de brandstichtingen 'heel erg naar'. Net als de politie roept zij de inwoners van Gouda op om goed op te letten en de politie te tippen bij verdachte situaties.