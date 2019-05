Jonge Indische generatie verbreekt stilzwijgen op 61ste Tong Tong Fair

Eten in de Eetwijk en shoppen op de Grand Basar. De 61ste editie van de Tong Tong Fair is donderdagmiddag begonnen op het Malieveld. Het is de grootste Indische happening in de wereld. Voor de jonge theatermakers van Next Generation een moment om een voorstelling te maken over hun Indische roots.

Door de jaren heen is het evenement een ontmoetingsplaats geworden voor veel Indische families. Maar de geschiedenis van de grootouders dreigt langzaam te vervagen. Na hun komst naar Nederland zwegen ze meestal over dat vaak pijnlijke en traumatische verleden.

Daarover gaat de voorstelling Senang van de theatermakers Klemens Patijn en Nynke Heeg. Het muziektheater vertelt over het koloniale verleden, overleven in de Jappenkampen, de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en de koude ontvangst in Nederland. Patijn: 'Zoveel is er verzwegen. Eigenlijk is er niets verteld. En juist dat niet weten, wat je niet verteld krijgt, dat willen weten, dat was echt een motor achter het maken van deze voorstelling.'

Vergeten groep

Heeg heeft wel begrip voor dat stilzwijgen. Niet alleen omdat dat verleden zo heftig is geweest, maar ook omdat de ontvangst in Nederland alles behalve warm was: 'Dan kom je in een land dat dan zogenaamd je thuisland moet zijn. En dan doet jouw oorlog er niet toe, want daar was het tenminste nog mooi weer. En je bent vooral druk met de wederopbouw. Dus het was echt een vergeten groep, tussen wal en schip.'

