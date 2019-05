Jessie Jazz Vuijk mooiste vrouw in FHM 500, Jutta Leerdam knapste sportvrouw

Jutta Leerdam in actie op de NK afstanden in Inzell | Foto: Orange Pictures

Jessie Jazz Vuijk is door het mannenblad FHM verkozen tot mooiste vrouw van Nederland. Het 24-jarige topmodel uit Delft volgt daarmee de Haagse presentatrice Shelly Sterk op, die vorig jaar nog op nummer 1 stond in de FHM 500. Jutta Leerdam (20) uit 's-Gravenzande mag zich de knapste sportvrouw noemen. De talentvolle schaatsster staat vijfde, Romee Strijd uit Zoetermeer zesde.

Vuijk, die in 2015 werd gekozen tot Miss Nederland, komt in een rijtje met illustere voorgangsters als Chantal Janzen, Katja Schuurman en Yolanthe Sneijder-Cabau. Ze reageert verrast op haar uitverkiezing. 'Ik voel me vooral heel erg vereerd. Het is nogal wat om te worden uitgekozen tot mooiste vrouw van Nederland. Als je kijkt naar alle vrouwen die eerder zijn gekozen, dan vind ik het heel bijzonder dat ik in dat rijtje sta.'

Nederlands kampioen sprint Jutta Leerdam is ook blij met haar eretitel als mooiste sportvrouw volgens FHM. 'Wat een eer!!', laat ze weten op Instagram. Ze staat in de FHM 500 één plaats hoger dan het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd (23). Zij is de nummer 6. Het magazine met de volledige lijst is online te bestellen.

