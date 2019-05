Dreigen met naaktfoto's: Het ging Alfredo om de sensatie, niet om seks

'Ik zat in een hele donkere periode', verklaart de verdachte tijdens de zitting bij de politierechter. 'Zieke ouders, druk met mijn studie, ik kon geen rust vinden bij mijn vriendin.' Dus ging hij maar chatten met vrouwen. 'Ik wilde mijn spanning kwijtraken.'

Bij twee vrouwen ging hij ver, heel ver. Het kwam erop neer dat hij dreigde naaktfoto’s van hen op internet te plaatsen als ze niet met hem wilden daten. 'Ik had niet nagedacht over de gevolgen', zegt de schuldbewuste man tegen de rechter over zijn chantagepogingen. Wat hem bezielde is voor de verdachte zelf nog steeds een raadsel. 'Ik snap die kronkel in mijn hoofd niet.' Een aanhouding door de politie was nodig om hem te stoppen. Hij zat vier dagen in voorarrest.

Meerdere foto's van vrouwen

Eigenlijk was hij niet op zoek naar seks, zegt de verdachte bij de politierechter. Hij zette de vrouwen onder druk vanwege de sensatie. Wat nu als de vrouwen ingestemd hadden met een seksdate, wil de rechter dan toch weten. 'Dan was ik niet komen opdagen', antwoordt hij beslist.

Op zijn telefoon stonden nog meer foto's van vrouwen. De officier van justitie vermoedt dat de verdachte meer slachtoffers onder druk heeft gezet. Dat ontkent de verdachte met klem. 'Het is alleen bij deze twee uit de hand gelopen', zegt hij.

Werkstraf

Bewijs dat hij meer vrouwen onder druk heeft gezet, is er volgens de rechter niet. 'Maar er zijn wel sterke aanwijzingen. U maakt de zaak kleiner dan hij lijkt.' Een van de twee slachtoffers laat tijdens de zitting weten dat ze slapeloze nachten heeft gehad van de chantagepoging. Ze zocht het internet maandenlang af om te checken of de verdachte toch geen foto's van haar had gepubliceerd.

'Dit is een heel heftig feit', meent de rechter. Hij stuurt Alfredo weg met een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Dat komt aardig overeen met de straf die de officier van justitie eist: ook een werkstraf van 120 uur, en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

