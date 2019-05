De Uithof en directeur niet gestraft voor illegale bomenkap

Zowel het Haagse sportcentrum De Uithof als directeur Eugène de la Croix uit Wassenaar wordt niet gestraft voor het illegaal kappen van bomen. De politierechter in Den Haag heeft het bedrijf en de voorman wel schuldig verklaard, maar vindt een straf niet nodig. Ook hoeven ze geen schadebedrag te betalen aan de gemeente, die dat had geëist.

In maart 2017 zijn volgens de gemeente Den Haag 58 bomen illegaal gekapt, maar de rechter vindt dat voor maximaal twintig een vergunning aangevraagd had moeten worden. De andere bomen waren ziek, stonden er gevaarlijk bij of blokkeerden de nooduitgang.

Daarnaast was het Haagse stadsbestuur al sinds 1997 van plan om de bewuste bomen weg te halen. Dat er tien à twintig ziek zijn geworden, komt doordat de gemeente zelf grond heeft gestort, waardoor de wortels afstierven. Verder heeft De Uithof de herplanting en sanering volledig bekostigd, terwijl de gemeente daar eigenlijk verantwoordelijk voor was.

Negatieve aandacht in media

Een ander zwaarwegend argument voor de rechtbank is alle negatieve aandacht die De Uithof heeft gekregen in diverse media. 'Dat is al een straf op zich', aldus directeur De la Croix. In het bijzonder wethouder Boudewijn Revis handelde verkeerd. 'Hij heeft de zwarte piet geheel bij De Uithof gelegd', zegt de rechter. 'De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid niet erg serieus genomen.'

De la Croix laat weten dat hij opgelucht is over de uitspraak. 'In twintig jaar ondernemerschap heb ik zoiets nog niet eerder meegemaakt.' Hij verwijt de gemeente Den Haag een gebrek aan medewerking en communicatie. 'Deze gang van zaken heb ik als zeer teleurstellend ervaren. Als de gemeente eerder contact had opgenomen, dan was dit allemaal niet gebeurd.'

