Kinderen maken vanuit ziekenhuisbed muziek in Juliana Kinderziekenhuis

Met een luchtslangetje in haar neus zit de drie jarige Didi achter de microfoon. Niet in een geluidsstudio, maar in haar ziekenhuiskamer in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Didi heeft bezoek van De Liedjesfabriek. Een organisatie die muziek maakt voor, maar vooral met zieke kinderen. Vorig jaar wonnen ze de Paul van Vlietaward. Nu is de naamgever zelf komen kijken hoe het geld is besteed.

'Ziek zijn is niet leuk', zegt Paul van Vliet met zijn kenmerkende donkere stem. 'Kinderen zijn vaak bang. Wat dan afleidt van waar ze voor liggen, is met iets bezig zijn. En dat doet de liedjesfabriek.' Muzikanten trekken met een mobiele studio langs ziekenhuizen en maken daar met kinderen muziek. Soms voor de kinderen, maar meestal met de kinderen.

'Het is heel leuk en heel dankbaar', zegt muzikant Pelle Tiemens. 'De kinderen liggen hier de hele dag in het ziekenhuis en zijn aan het bed gebonden. Dan komen wij binnen en is er meteen een heel andere sfeer. Binnen een uur of anderhalf kun je een liedje creëren en dan zijn ze even in een andere wereld.'

Paul van Vlietaward

De Paul van Vlietaward wordt ieder jaar uitgereikt en bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van 10.000 euro. De Liedjesfabriek heeft dat nu gestoken in het uitbreiden van de activiteiten. 'We zitten inmiddels in alle academische kinderziekenhuizen.'

Mark van der Mee, de andere muzikant die donderdag meedoet in het Haagse JZK zit inmiddels een half jaartje bij De Liedjesfabriek. 'Het is soms wel heftig om te zien hoe het met kinderen gaat. Maar omdat je samen met het kind de focus op de muziek hebt neemt dat al snel de overhand.'

Videoclip

'En', vult Paul van Vliet aan, 'Als het lukt wordt het liedje afgemixt en soms komt er zelfs een videoclip. Dan hebben kinderen een vrolijke en blijvende herinnering aan het ziekenhuis dat toch minder erg bleek te zijn dan ze dachten.'

LEES OOK: Nieuwe tuin bij ziekenhuis voor patiënten om kloof met thuis te verkleinen