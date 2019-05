Auto nummer 19 in vlammen op in Gouda: 'Mijn man is er kapot van'

Opnieuw is in Gouda een auto in vlammen opgegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag werd op de Plaswijckweg een auto door brand verwoest. De teller staat nu op 19 auto's die in drie weken tijd verwoest zijn. 'Het was een oude auto, maar het was de lievelingsauto van mijn man. Hij is er helemaal kapot van', zegt de vrouw van de eigenaar van de wagen.

Gouda zucht sinds begin deze maand onder een serie van autobranden. Het gaat daarbij om branden in de wijken Goverwelle, Korte Akkeren, Kort Haarlem en Bloemendaal. De politie surveilleert sinds donderdag extra in de wijken die getroffen worden door de autobranden. Er is ook een speciaal rechercheteam samengesteld dat onderzoek doet.

'We zijn heel erg geschrokken. We hoorden om 2 uur vannacht stemmen. Ik keek naar buiten en zag een politieagent aankomen. Ik dacht: 'oh jee!'. De achterkant stond helemaal in brand. Het is zonde', zegt de vrouw van de eigenaar van de getroffen auto.

'Normaal staat onze auto daar'

Ook een buurvrouw reageert geschrokken op de brand aan de Plaswijckweg. 'Het is verschrikkelijk. Normaal staat onze auto daar. Wij hebben nu geluk, maar ik vind het heel naar voor de buurman. Hij is altijd zuinig op zijn auto, staat hem vaak te poetsen… nu is hij weg.'

Een andere buurtbewoner is alert. Hij kwam vannacht om 1 uur thuis en had het idee om nog even een rondje te rijden om te kijken of hij iets verdachts zag. 'Maar ik ben toch naar huis gegaan en veertig minuten later staat er op je eigen parkeerplaats een auto in brand', zegt hij. 'Het eerste wat je 's morgens doet is op internet kijken. Dan zie je dat het hier is. Op de foto's zag ik dat het niet mijn auto was, maar het is toch heel dichtbij.'

'Moeilijk om er iets aan te doen'

Op de Plaswijckweg is de reeks autobranden het gesprek van de dag, net als in de rest van Gouda. Wat er moet gebeuren om de branden te stoppen, weten de bewoners niet goed. 'De politie zei dat ze constant rondrijden. Er zijn een hoop extra agenten ingeschakeld. Maar het heeft niet geholpen', zegt de vrouw van de eigenaar van de uitgebrande auto.

'Ik denk dat het heel moeilijk is om hier iets tegen te doen', zegt haar buurvrouw. 'Ze pakken willekeurige auto's, er zit niet echt een lijn in. Dus wat kun je doen? Je kunt niet overal continu op straat zijn. Ik hoop dat ze nu denken: 'Deze plek hebben we gehad en hier komen we niet terug.'

Buurtwacht

In de wijk Korte Akkeren is een buurtwacht opgezet. Waarnemend burgemeester Mirjam Salet van Gouda noemt de brandstichtingen 'heel erg naar'. Net als de politie roept zij de inwoners van Gouda op om goed op te letten en de politie te tippen bij verdachte situaties.