Iedereen wacht op verklaring hoofdverdachte over moord Den Hoorn

De rechtbank, de officier van justitie en de advocaten van de twee medeverdachten wachten allemaal op de verklaring die Vincent de B. zal gaan afleggen over de roofmoord op Wil Vogelaar uit Den Hoorn. De B. wordt beschouwd als de hoofdverdachte, maar heeft nog niets losgelaten over de gebeurtenissen in de woning van het 59-jarige slachtoffer.

Uit gegevens van de politie blijkt dat de man op 22 januari 2018 op zeer gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Zijn armen en benen waren vastgebonden. Ook zou hij zijn geslagen en geschopt. Dat moet pijnlijk zijn geweest voor het slachtoffer, want hij had een gebroken heup. Uiteindelijk is hij door steken om het leven gekomen, nadat hem ook het roesmiddel GHB was toegediend. De daders zijn er met zijn televisie, pinpas en telefoon vandoor gegaan.



De politie hield drie verdachten aan voor de roofmoord. Naast de 41-jarige Vincent de B. uit Didam zijn dat de 20-jarige Gijsbert S. uit Beverwijk en de 45-jarige Daniëlle van H. uit Delft. De drie verdachten zitten al ruim een jaar in voorarrest. In het voorjaar verklaarde de advocate van Vincent de B. dat de man een verklaring wil gaan afleggen bij de politie over de gebeurtenissen op 22 januari vorig jaar.

Tragische familieomstandigheden

Vrijdag bleek bij de rechtbank, tijdens een zogenaamde proforma-zitting, dat dit nog steeds niet is gebeurd. Volgens zijn advocate zijn tragische familieomstandigheden er de oorzaak van. Misschien dat de hoofdverdachte het op de inhoudelijke behandeling van de zaak laat aankomen. Die vindt eind september dit jaar plaats.



Daniëlle van H. vindt dat ze wel heel lang moet wachten. 'Ik heb al vijftien maanden mijn kinderen niet gezien', zei ze vrijdag bij de rechtbank op pissige toon. De rechter heeft eerder al besloten dat ze in ieder geval tot de inhoudelijke zitting vast blijft zitten.