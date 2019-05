Rechtbank laat Leidse waterpolocoach Koen P. vrij uit voorarrest

De reclassering heeft bekeken onder welke voorwaarden de waterpolocoach, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak, op vrije voeten kan komen. Om te voorkomen dat de man weer in de fout gaat, zou hij onder elektronisch toezicht moeten komen, zo meent de reclassering.

De rechtbank stemde vrijdag in met de voorlopige vrijlating van de waterpolocoach. Ook de officier van justitie ging ermee akkoord, hoewel de misbruikzaak volgens haar een grote schok heeft veroorzaakt in de waterpolowereld en daarbuiten. Het voorarrest van de coach wordt alleen maar geschorst, en niet opgeheven. Als hij zich niet houdt aan de voorwaarden die de reclassering heeft gesteld, moet hij terug de cel in.

Verkrachting van 16-jarige pupil

Koen P. was lange tijd coach bij waterpolo -en zwemvereniging ZVL 1886 uit Leiden. Hij vertrok er in 2014 en werd toen assistent bondscoach voor het nationale jeugdwaterpoloteam. Daarnaast was hij sinds 2016 actief bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden, waar hij jong talent trainde. Hij zou van start gaan als coach van de heren van ZVL, maar in juni vorig jaar werd hij opgepakt.

De waterpolocoach wordt er onder meer van beschuldigd dat hij een 16-jarige pupil heeft verkracht tijdens een trainingskamp in Servië. Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank kwam de advocate met een dagboekfragment van het meisje, waaruit zou blijken dat ze vrijwillig seks heeft gehad met P. Vrijdag kwam de advocate met een notitie van dezelfde pupil die was gevonden in haar mobiele telefoon. Daarin stond dat ze zelf de coach had opgezocht tijdens het trainingskamp, en dat ze van de seks had genoten.

Sprake van dwang of niet

Volgens de rechtbank blijft het echter de vraag of er bij de vermeende verkrachtingen toch geen sprake was van dwang, hoewel de coach geen geweld gebruikt zou hebben. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgend jaar zal daarover meer duidelijkheid moeten scheppen.

