Jeffrey uit Katwijk mag voorlopig zelf medicinale wiet kweken

'Ik ben blij dat de rechters nu inzien dat ik niet anders kan', reageert Kemper. 'Dit is supergoed nieuws en het geeft weer een stukje rust en erkenning. Dat je niet helemaal gek bent.' Toch was het wachten op de uitspraak wel spannend, zegt hij. 'Je weet nooit wat de uitspraak is. Het is altijd maar afwachten.'

De Katwijker moest in een civiele zaak voor de rechter verschijnen, omdat het thuis kweken van wiet verboden is in Nederland. De Staat wilde dat de thuiskwekerij zou worden opgerold, maar de rechtbank bepaalde eerder dit jaar dat Kemper tóch door mocht gaan met het kweken van wiet.

Geen klachten

De rechtbank oordeelde in februari dat er nooit klachten zijn geweest van omwonenden, dat de kweekinstallatie van Kemper elektrisch is gekeurd en dat een ernstige depressie op de loer ligt als de planten in beslag worden genomen. De rechter in hoger beroep gaat daar nu in mee.

Naar aanleiding van het verhaal van Kemper werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. SP, D66 en GroenLinks wilden weten of er voor mensen als Jeffrey geen uitzondering gemaakt kan worden.

'Onmogelijk'

Bruins antwoordde begin april: 'Het telen van cannabis onder ongeconditioneerde omstandigheden kan tot gevolg hebben dat de samenstelling en concentratie van verschillende stoffen in het eindproduct steeds verschillend is, waardoor de patiënt er niet van op aan kan dat de gebruikshoeveelheid of dosering iedere keer hetzelfde is. Deze omstandigheden zijn onmogelijk om in een thuissituatie te realiseren.'

Ondanks de uitspraak is de zaak voor Jeffrey Kemper nog niet klaar. In deze zaak ging het erom of de plantjes van de Katwijker mochten worden weggehaald. Later volgt er nog een strafzaak, waarin gekeken wordt of hij strafbaar is en of de Opiumwet voor hem geldt of niet. 'En die zaak zien we vol vertrouwen tegemoet', zegt Kemper. 'Het moet een keer afgelopen zijn.'