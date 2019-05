Bewoners Hollewatering Kwintsheul willen extra woningbouw tegenhouden

Bewoners langs de Hollewatering in Kwintsheul voelen zich behoorlijk gepiepeld door het plan van de gemeente Westland om nog eens 41 woningen in beoogd groen te bouwen in het woongebied De Gouw. Ze vrezen een gebrek aan groen en zijn bang dat er een verkeerschaos ontstaat. Zo'n veertig bewoners stapten vrijdag naar de Raad van State om de woningbouw tegen te houden.

'Wij zijn daar een paar jaar geleden niet voor niets komen wonen. We hebben flink wat geld betaald voor onze woningen met de belofte dat er een brede ecologische verbindingszone zou komen. Er zouden hoogstens aan de noordkant over de Gantelbrug nog tien woningen bij komen en zeker geen veertig. Alles wordt gecommercialiseerd, want er zullen later nog veel meer woningen worden gebouwd,' aldus bewonerswoordvoerder Loek Jansen tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Volgens de gemeentewoordvoerder van Westland zijn er nooit beloftes of toezeggingen gedaan om veel meer groen en minder woningen te bouwen. Wel zijn er ooit afspraken tussen de gemeente en de provincie gemaakt om een groenblauwe slinger door het gebied te laten lopen. En in de tussen de kassen ingeklemde ruimte langs de Hollewatering slingert de versmalde ecologische verbindingszone om de woningen heen. 'Dat zie je ook niet vaak,' zei rechter Herman Bolt.

Ook verkeersproblemen

Behalve een gebrek aan groen en ademruimte vrezen de tegenstanders enorme verkeersproblemen. Want ook al liggen de nieuwe woningen vlakbij de N464, ze worden toch ontsloten op de drukke Kerkstraat in Kwintsheul. 'De bewoners staan 's ochtends nu al vaak een kwartier in de file, dat wordt straks alleen maar erger,' aldus Jansen.

De gemeentewoordvoerder merkte op dat uit verkeersonderzoek blijkt dat de wachttijd op de kruising slechts 12 seconden is. Daarop barstten de omwonenden in lachen uit. 'Dat verkeersonderzoek was van 2014, toen woonde daar nog niemand,' aldus de raadsman van de bewoners. De uitspraak is binnen enkele weken.

