'Becker is ADO-speler van het jaar. Ik kreeg geen lucht meer toen hij tegen AZ scoorde'

Het voetbalseizoen voor ADO Den Haag zit erop en dat betekent ook vakantie voor TV West Sport. Voor één persoon in het bijzonder was het (opnieuw) een bewogen jaar: Joop Buyt. Onze Haagse sterreporter – tevens groot fan van ADO - reisde weer stad en land af voor zijn rubriek D’r Uit Met Buyt. In de laatste uitzending gaat hij op de Haagse Markt op zoek naar de ADO-speler van het jaar, en dat is: Sheraldo Becker.

'Mijn hoogtepunt was zijn doelpunt in Alkmaar tegen AZ. Die 2-3', zegt groentenboer Mo'tje. 'Ik kreeg geen lucht meer. Kijk mijn eerdere interviews maar terug, ik was vaak negatief, maar dat ben ik niet meer. Hij heeft mij wel het mooiste moment van het seizoen gegeven. Speler van het jaar? Sheraldo Becker natuurlijk.' Ook bloemenboer Bert is het daar mee eens. 'Heerlijke gozer vind ik het. Ik hoop dat hij blijft.'

Van zingen met John West tot over voetbal lullen met politiek verslaggever Frits Wester. Van de Achterhoek tot de Haagse Markt, en van Charly Lownoise tot oud-voetballer Tim de Cler: het kwam allemaal voorbij in D'r Uit Met Buyt. Het is te veel om op te noemen. Daarom staat de laatste TV West Sport helemaal in het teken van de hoogtepunten van D’r Uit Met Buyt. Tot volgend seizoen!



Joop en het team van TV West Sport gaan nu even genieten van de zomer. Vanaf 2 augustus zijn we er weer iedere vrijdag om 17.00 uur op TV West. TV West Sport op zondag is er de komende weken nog wel met het topamateurvoetbal in de nacompetitie.