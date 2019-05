Nacompetitie amateurvoetbal tweede- en derde divisie is hogere wiskunde

Pak uw telraam er even bij. Wat u nu gaat lezen betreft hogere wiskunde en dat allemaal in de tweede- en derde divisie van het amateurvoetbal. Welke clubs, die geen kampioen worden of direct degraderen, komen volgende week uit in de nacompetitie?

Laten we beginnen met de makkelijkste twee: VVSB en FC Lienden staan beide op een nacompetitieplek in de tweede divisie. Beide ploegen spelen dit weekend tegen elkaar, maar kunnen niet meer van de nacompetitieplek afkomen. Tot zover het makkelijke gedeelte van dit stuk.

In de derde divisie zaterdag is Noordwijk vorige week kampioen geworden. Daardoor promoveert de club naar de tweede divisie. De eerste periodetitel hebben de Noordwijkers ook gewonnen, maar omdat zij al zeker zijn van promotie gaat de periodetitel naar de hoogste geklasseerde club in de Derde Divisie zonder periodetitel. Op dit moment is dat Quick Boys.

Grootmachten DVS ’33 en Quick Boys nog niet zeker van prijs

De tweede periodetitel is gewonnen door Hoek, zij komen sowieso uit in de nacompetitie. In de derde periode gaat Noordwijk aan kop. Omdat zij al een periodetitel hebben, net als Hoek, dingen zij niet mee naar de derde periodetitel. De nummer twee, in dit geval ASWH, wordt dan de koploper. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht staat in de periode één punt voor op Quick Boys en DVS ’33. De Zuid-Hollanders lijken met een thuiswedstrijd tegen SJC de grote favoriet voor deze prijs.

Ervan uitgaande dat ASWH de derde periodetitel pakt en Hoek er al eentje op zak heeft, blijft het vergeven van de eerste periodetitel over. Grootmachten Quick Boys en DVS ’33 hebben beide geen periode en strijden gezamenlijk om die prijs van Noordwijk over te nemen. In de ranglijst van de derde divisie is het verschil tussen de nummer twee Quick Boys en de nummer drie DVS ’33 slechts één punt. De Katwijkers mogen daarom geen misstap maken in de thuiswedstrijd tegen ONS Sneek.

Beloftenelftallen maken rekensom nog lastiger

Toch bestaat er een kans dat beide grootmachten in de nacompetitie actief zullen zijn. Dan moet ASWH haar wedstrijd verliezen en/of DVS ’33 wint of Quick Boys wint. In dat geval pakt één van de grootmachten een directe periodetitel en de ander een indirecte, omdat deze over wordt genomen van Noordwijk. Tot zover de zaterdagtak van de derde divisie. Bent u er nog?



Bij de zondagtak ligt het anders, omdat Jong Volendam koploper is. En voor jong elftallen gelden andere regels. Zij degraderen en promoveren onderling. Dat betekent dat als Jong Volendam dit weekend kampioen wordt, dat de nummer twee ook direct promoveert (TEC). Het laagste geklasseerde beloftenelftal uit de tweede divisie, die niet op een degradatieplek staat, valt dan ook naar beneden. In dat geval zou op basis van de huidige ranglijst Jong Sparta degraderen, maar omdat Jong Vitesse, die één plaats hoger staan, al heeft aangegeven zich terug te trekken uit de tweede divisie, zal Jong Sparta behouden blijven voor de tweede divisie. Heeft u hem?

OFC en GOES

Dan hebben we het verhaal in de periodetitels van de zondag derde divisie nog niet gehad. TEC won de eerste, maar omdat zij sowieso promoveren gaat de periodetitel naar de hoogst geklasseerde club in de zondag derde divisie. Dat is op dit moment OFC. De tweede periodetitel is gewonnen door OSS ’20 en in de derde periodetitel gaat GOES aan kop.

Op basis van de informatie in dit artikel zien de nacompetitiewedstrijden er met de huidige stand als volgt uit:

Halve finale:

Wedstrijd A: OSS ’20 – Quick Boys

Wedstrijd B: ASWH – OFC

Wedstrijd C: Hoek – VVSB

Wedstrijd D: GOES – FC Lienden

Finale:

Winnaar wedstrijd C - Winnaar wedstrijd A

Winnaar wedstrijd D – Winnaar wedstrijd B

Conclusie: het kan nog alle kanten op.