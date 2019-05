Politie mag preventief fouilleren in Gouda in strijd tegen autobranden

De politie mag de komende dagen tussen 22.30 en 4.00 uur preventief fouilleren in een aantal wijken in Gouda. Dat heeft waarnemend burgemeester Mirjam Salet vrijdag besloten, nadat er de afgelopen weken 19 auto's in de stad in vlammen opgingen. Het gaat om de wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle.

Door het besluit van de burgemeester is het mogelijk om mensen die 's nachts in de vijf wijken rondlopen te controleren op voorwerpen die kunnen worden gebruikt om auto's in brand te steken, zoals vloeistoffen, lonten, aanmaakblokjes, aanstekers of lucifers. De maatregel gaat dagelijks om 22.30 uur in en duurt tot 4.00 uur. Vooralsnog geldt de maatregel tot woensdagochtend 29 mei.

'Ik vind het zorgwekkend dat er in Gouda de laatste weken autobranden worden gesticht en daardoor mensen gedupeerd zijn. Het gaat hier niet alleen om een laffe daad, maar ook om een gevaarlijke daad die veel schade veroorzaakt. Ik sta in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie om steeds te bezien welke zichtbare en onzichtbare maatregelen er eventueel ingezet kunnen worden. De politie heeft aangegeven geholpen te zijn met de maatregel om preventief te kunnen fouilleren', zegt de burgemeester.

Al 19 branden

Gouda zucht sinds begin deze maand onder een serie van autobranden. In de nacht van donderdag op vrijdag was voor de negentiende keer raak. Aan de Plaswijckweg ging een auto in vlammen op. De politie surveilleert sinds donderdag extra in de wijken die getroffen worden door de autobranden. Er is ook een speciaal rechercheteam samengesteld dat onderzoek doet.

'Daders van autobranden zijn lastig te pakken te krijgen en de politie moet het vooral hebben van heterdaad meldingen. Daarom zijn extra ogen en oren op straat zeer wenselijk. De politie heeft uw hulp hard nodig. Ziet u verdachte situaties? Bel dan direct 112. En heeft u tips over de eventuele daders? Meld dat dan bij de politie of als u dat liever anoniem doet bij Meld Misdaad Anoniem', zegt burgemeester Salet.

