Alles of niks voor Quick Boys: 'Wel wat extra lading en druk'

Binnen twee weken is de status van Quick Boys in de derde divisie zaterdag veranderd van mogelijke kampioenskandidaat tot ploeg die mogelijk overal naast kan grijpen.

Twee opeenvolgende nederlagen tegen VVOG en Odin ’59 hebben ervoor gezorgd dat Quick Boys zaterdag tegen ONS Sneek nog flink aan de bak moet om nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie te bereiken. 'Dit is een vervelende kant van het verhaal', zegt trainer Erik Assink. 'Aan de andere kant hebben we het nog wel steeds in eigen hand. Maar er komt wel wat extra lading en druk op de wedstrijd van zaterdag tegen Sneek.'

Natuurlijk zorgt het 'moeten winnen' voor extra druk bij de ploeg. Het is geen geheim dat Quick Boys al lang wacht op promotie naar het hoogste niveau en die druk zal zaterdag waarschijnlijk voetbaar zijn vanaf de tribunes op Nieuw Zuid. 'Het is alleen maar mooi dat we het in eigen huis kunnen doen', aldus speler Jeffrey Ket. 'En ja, die druk… ik persoonlijk voel die niet zo en ik denk de groep ook niet. We hebben gewoon een goed seizoen gedraaid. Met dit aantal punten, was je in andere seizoenen gewoon kampioen geworden'.

Afscheid in stijl

Voor trainer Erik Assink zou het zijn laatste wedstrijd op de bank van Quick Boys kunnen zijn. Hij is volgend seizoen trainer van Veensche Boys. Hij wil zelf het liefst afscheid nemen in stijl. Het liefst met promotie via de nacompetitie naar de tweede divsie. 'Ik hoop wel dat mijn afscheid van het topamateurniveau nog even wordt uitgesteld. Maargoed, het is nu aan de mannen op het veld, die moeten het laten zien. Die moeten het doen'.

