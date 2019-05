Cannabisplanten voor medicinale wiet? Bij deze Naaldwijker mag het weer niét

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met mediapartner WOS.

De rechter bepaalde vorig jaar dat Barendse niet zelf wiet mag kweken. Wanneer dan blijkt dat hij toch kweekt, wordt er ontruimd. 'Ik was zeer verbaasd, zeker omdat er nu nog een hoger beroepszaak loopt en iedereen weet dat ik nog steeds cannabis teel en gebruik', zegt Barendse.

De vorige ontruiming was een gevolg van een melding via Meld Misdaad Anoniem. 'Nu zeiden de agenten dat ze opdracht hebben gekregen van de officier van justitie', aldus Barendse. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat. Volgens een woordvoerder is het feit dat Barendse weer kweekt naar voren gekomen tijdens de hoger beroepszaak die momenteel loopt.

Verband met Jeffrey Kemper

'Wat ik wel heel raar vind, is dat het dezelfde officier van justitie is die twee uur eerder een rechtszaak over cannabis had verloren', zegt Barendse. Hij verwijst naar de civiele procedure van een Jeffrey Kemper uit Katwijk, die vrijdag te horen kreeg dat hij voorlopig mag blijven kweken.

Het OM ontkent dat beide zaken verband houden: Kemper heeft alleen te horen gekregen dat zijn planten voorlopig niet worden ingenomen. 'Dit zegt nog niets over wat uiteindelijk de beslissing van de strafrechter wordt.'

Boos

Barendse is echter boos en teleurgesteld. 'Alle emoties gaan door mijn lijf heen. Ik snap het niet meer. Ik ben ook bang dat ik straks geen cannabis meer kan gebruiken voor mijn zenuwpijn en dat werkt toch het beste. Ik ben nog in contact met mijn advocaat. We zijn het er beiden niet mee eens, we gaan waarschijnlijk een kort geding aanspannen.'