ZVL 1886 moet aan de bak in waterpolofinale na verlies eerste wedstrijd

De Leidse waterpoloërs van ZVL 1886 hebben vrijdagavond de eerste wedstrijd in de playoffs om het landskampioenschap met 9-5 verloren van UZSC. De stand is nu 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Utrecht. Zaterdagavond is de tweede wedstrijd in the best-of-three-serie. Als ZVL die wedstrijd verliest is UZSC kampioen.

ZVL kwam vrijdag nog wel op een 3-1 voorsprong in het Utrechtse zwembad De Krommerijn. Na rust was die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen. De ploeg uit het Sticht walste over de Sleutelstadbewoners heen en wonnen uiteindelijk makkelijk met 9-5.

Als de ploeg uit Utrecht zaterdag landskampioen wordt, is dat de derde nationale titel in vier jaar. ZVL is nog nooit de beste van Nederland geweest. De tweede wedstrijd van de playoffs is zaterdagavond om 19.30 uur in het Leidse zwembad de Zijl. Als de Leidse waterpoloërs de stand gelijktrekken, volgt zondag een allesbeslissende wedstrijd in Utrecht.

