Duizenden bezoekers geïnteresseerd in bunkers uit de oorlog

Zo'n 15.000 mensen hebben zaterdag een of meer van de ruim negentig bunkers bezocht die aangelegd werden door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en opengesteld werden voor het publiek. De zesde editie van de zogenoemde Bunkerdag werd 'gekenmerkt door prachtig weer en lange rijen', aldus de organisatie na afloop.

De ruim negentig bunkers, verdeeld over 29 locaties langs de Nederlandse kust, maken onderdeel uit van de zogeheten Antlantikwall, de verdedigingslinie die Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezette gebieden aanlegde ter voorkoming van een invasie door de geallieerden. Het evenement is bedoeld om mensen bewust te maken van de geschiedenis van de bunkers.

Bunkerdag was niet alleen een kwestie van rondlopen in de betonnen kolossen, er waren ook tal van activiteiten. Zo waren er bijvoorbeeld lezingen over de Enigma, de codeermachine die het einde van de oorlog versnelde. Dodges en jeeps uit de oorlog vervoerden bezoekers tussen verschillende locaties. Kinderen konden aan de slag met een opdrachtenboekje.

Minder bezoekers

Dit jaar zijn er minder bezoekers afgekomen op de Bunkerdag. Vorig jaar waren het iets meer dan 17.000. Toen trok de grootste bunker van het land, de Schnellbootbunker, in IJmuiden veel belangstellenden.

Dat er nog zo veel Atlantikwall-erfgoed aanwezig is in ons land, is voor veel mensen onbekend. 'Er zijn zelfs bunkers die je niet eens kunt zien. In het Van Stolkpark in Den Haag liggen er bijvoorbeeld twee onder het gras, zelfs mensen die daar wonen weten dat misschien niet eens', zei een woordvoerder.

