Rijnsburgse Boys en VVSB allebei onderdeel van doelpuntenfestijn

VVSB walste in eigen huis met 6-2 over FC Lienden heen. Beide ploegen waren zeker van nacompetitie waardoor het een veredeld oefenduel werd. Na een 6-0 voorsprong voor de Noordwijkerhouters scoorde Lienden nog twee keer. VVSB speelt komende woensdag het eerste nacompetitieduel in en tegen het Zeeuwse Hoek. Komende zaterdag is de return in Noordwijkerhout.

Katwijk heeft met een fikse nederlaag afscheid genomen van het seizoen 2018/2019. Op bezoek bij Koninklijke HFC werd er met 4-0 verloren. Na een 1-0 ruststand in Haarlems voordeel, rolde HFC na rust de kampioen van vorig seizoen op.

Scheveningen wint

In eigen huis heeft Scheveningen in stijl het seizoen afgesloten met een 4-2 overwinning op Kozakken Boys. Bij rust stond het nog 0-0 op Houtrust. Daar kwam in het tweede bedrijf verandering in. Vooral Joël Donald had het op zijn heupen en scoorde twee keer voor de Schollekoppen.

VVSB - FC Lienden 6-2 (4-0)

1-0 Pauw

2-0 Tervoert

3-0 Felicia

4-0 Tervoert

5-0 Pauw

6-0 Verlaan

6-1 Bellahsan

6-2 Mijland

Koninklijke HFC - Katwijk 4-0 (1-0)

1-0 Lewis

2-0 Van der Linden (strafschop)

3-0 Van der Linden

4-0 Lewis

Scheveningen - Kozakken Boys 4-2 (0-0)

1-0 Van Ree

2-0 Robinson

2-1 Van Ingen

3-1 Donald

3-2 Bolsius

4-2 Donald

GVVV - Rijnsburgse Boys 6-5 (4-0)

1-0 De Jong

2-0 De Graaf

3-0 Brouwer

4-0 Brouwer

5-0 De Graaf

5-1 Strooker

5-2 Magan

5-3 Jongeneelen

5-4 Jongeneelen

6-4 De Graaf

6-5 Jongeneelen

