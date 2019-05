Darttoernooi voor gehandicapten: 'Het heeft me uit een diep dal geholpen'

Het is een emotioneel moment voor Hans Willink deze zaterdagochtend. Op het internationale darttoernooi voor gehandicapten dat hij organiseert, krijgt hij de sportpenning van de gemeente Den Haag uitgereikt. 'Dit is het doel wat ik in het leven had.'

Willink heeft twee spierziektes en een vernauwing in zijn ruggenmerg en nek. Daar kreeg hij pas later in zijn leven mee te maken. 'Het is een enorm gevecht als je gehandicapt raakt', vertelt hij.

Drie jaar geleden zet hij daarom een stichting op, waarmee hij zich actief inzet voor de gehandicaptensport. De Stichting Haagse Sportstimulering heeft als doel om sporten bij mensen met een handicap of beperking te stimuleren. 'Voor iedereen met een handicap, of het nou aangeboren is of later gekomen is, organiseren wij graag mooie dingen.'

Lakeside van het paradarten

Een van die mooie dingen is het Vegro The Hague Disability Darts Invitational in de Scheveningse Lourdeskerk deze zaterdag. Het is een internationaal darttoernooi voor gehandicapten dat nu voor de tweede keer wordt georganiseerd. En het niveau is hoog.

'Ze noemen het ook wel het Lakeside van het paradarten (darts voor mindervaliden, red.)', vertelt Willink. 'Een groter compliment kun je niet krijgen. Maar ze verdienen het ook: het prijzengeld, de televisieaandacht, het spelershotel... Het zijn fantastische darters.'

Uit diep dal gekomen

Het darten heeft het leven van sommige deelnemers veranderd. Zo ook dat van de enige vrouwelijke deelnemer, de Katwijkse Yns Snelleman. 'Ik ben als persoon heel erg gegroeid. Ik zat in een diep dal en daar ben ik door het darten uitgekomen.' Yns is geboren met een open ruggetje. 'Ik kan niet lopen. De onderkant kan ik niet gebruiken. De bovenkant des te beter!'

En ook de 53-jarige Arie van der Rassel greep het darten aan om iets van zijn leven te maken nadat hij een ernstig ongeluk kreeg op zijn 16e. 'Toen ik mijn hand weer kon bewegen, dacht ik: ik ga er wat van maken. Ik ga ervoor knokken.'

'Hansje, bedankt'

De sportpenning voor Hans Willink vinden de deelnemers dan ook ontzettend verdiend. 'Ja, voor alles wat hij doet voor het darten. Maar voor alle gehandicaptensporten die je maar kunt verzinnen heeft hij wel iets betekent', aldus Van der Rassel.

Als hij onder luid applaus de penning ontvangt, wordt Willink dan ook emotioneel. Uit de zaal klinkt het: 'Hansje, bedankt.' Hij is dolgelukkig, vertelt hij achteraf: 'Ik heb het gevoel dat alles wat ik in mijn leven heb gedaan, nu samenkomt.'

